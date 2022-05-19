شاهد: إنقاذ طفلة كادت تسقط من الطابق الثامن

كادت طفلة عمرها 3 سنوات تسقط من شباك منزلها في بناية سكنية بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، وذلك في غياب والديها.

وأظهر فيديو متداول الطفلة وهي عالقة بالشباك، وقد تدخّل أحد الجيران فسحبها بمهارة.

وأعلنت إدارة حالات الطوارئ أن الشاب الذي قام بهذا العمل البطولي يدعى ثابت شونتاكباييف، ويبلغ من العمر 37 عامًا.

وأكدت السلطات الكازاخستانية أنه سيتم تقديم جائزة قيمة للشاب تكريما لعمله البطولي بعد أن خاطر بحياته وأنقذ الطفلة.

يشار إلى أن تقارير الشرطة أثبتت أن المنزل كان فارغا أثناء حدوث تلك الواقعة، وأن الأب والأم أكدا أنهما غادرا المنزل والطفلة نائمة ولم يتوقعا أنها ستستيقظ وتعرض حياتها للخطر.