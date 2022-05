تأييد اتهام شركة لافارج الفرنسية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا

أيدت محكمة الاستئناف في باريس تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد شركة لافارج الفرنسية للأسمنت بسبب أنشطة مارستها في سوريا حتى عام 2014، ما يمهد الطريق لمحاكمة نهائية.

وبعد جلسة مطّولة عقدتها هيئة التحقيق الجنائية في مارس/آذار الماضي، قررت محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، الإبقاء على تهمتي “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.

ولا يمثل القرار وهو خطوة إجرائية أخرى في تحقيق معقد حكما نهائيا في الجرائم المذكورة.

ويشتبه في أن تكون شركة لافارج دفعت عبر فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا) ملايين اليوروهات لجماعات مسلحة لاسيما تنظيم الدولة بين عامي 2013 و2014، لضمان مواصلة أنشطة أحد مصانعها للأسمنت في مدينة جلابيا قرب حلب شمال شرقي سوريا خلال الحرب.

The Paris Court of Appeal says France’s #Lafarge is complicit in “crimes against humanity" for its activities until 2014 in #Syria.

Yes, Lafarge was making huge payments to #ISIS for its own business.

And the French intelligence knew it.

What a big shame! https://t.co/Uo4ticy87k

— Hakan Copur (@hakancopur1) May 18, 2022