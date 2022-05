بعد بطء توزيع الأدوية.. كوريا الشمالية تحارب فيروس كورونا بالشاي والإعلانات

أعرب زعيم كوريا شمالية كيم جونغ أون عن أسفه لبطء إيصال الأدوية، في حين فرض مساعدوه الحجر الصحي على مئات الآلاف من مرضى كورونا، وحثوا الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة للمرض على تناول شاي الصفصاف أو زهر العسل.

وقال منشقون معارضون لنظام جونع أون يقيمون في كوريا الجنوبية ولديهم اتصالات مع الجارة الشمالية، إن حالة من الخوف الواضح “انتشرت بين المواطنين” في كوريا الشمالية بعد رصد حالات كورونا، وفقا لما أوردته وكالة (أسوشيتيد برس).

North Korean propaganda describes an all-out effort to fight a suspected COVID-19 outbreak that has sickened nearly 2 million people. But defectors say fear is palpable among citizens who lack access to hospital care and struggle to afford medicine. https://t.co/00CG3Z6ioS

— The Associated Press (@AP) May 19, 2022