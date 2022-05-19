أينتراخت فرانكفورت يحرز لقب الدوري الأوربي بالفوز على رينجرز الأسكتلندي (فيديو)

أحرز أينتراخت فرانكفورت الألماني لقب الدوري الأوربي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأربعاء ليحقق لقبه الأوربي الأول في 42 عاما.

وأنقذ كيفن تراب حارس أينتراخت ركلة الترجيح الرابعة لرينجرز والتي سددها آرون رامسي، بينما سجل جميع لاعبي أينتراخت ركلاتهم.

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوربي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

لقطات من مراسم تتويج آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي#الدوري_الاوروبي #فرانكفورت_رينجرز pic.twitter.com/NH4y4YGUMV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوربية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح المدرب أوليفر جلازنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بلقب أوربي بعد الأسطورة إرنست هابل مع هامبورج وفينوورد.

وهذه هي المرة الثانية التي يُحرز بها آينتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوربي بعد أول تتويج له في عام 1980 حين فاز بالمسابقة بمسماها القديم (كأس الاتحاد الأوربي) على حساب جاره بوروسيا مونشنغلادباخ.

بينما أضاع الفريق الأسكتلندي فرصة نيل اللقب الأول له بعد أن خسر نهائي موسم 2008 أمام زينيت سان بطرسبورغ الروسي بهدفين نظيفين.

الكولومبي رافاييل بوري يهدي لقب الدوري الأوروبي لفريقه آينتراخت فرانكفورت بعد نجاحه في تسجيل ركلة الجزاء الأخيرة#الدوري_الاوروبي #فرانكفورت_رينجرز pic.twitter.com/pS0IH1ooBu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022