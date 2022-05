زلة لسان تثير الجدل.. جورج بوش يندد بغزو العراق (فيديو)

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق (جورج دبليو بوش) خطأً غزو العراق بأنه “وحشي وغير مبرر”، ثم صحح كلامه قائلا إنه يقصد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأدلى جورج دبليو بوش، بهذه التصريحات في كلمة خلال حفل في دالاس مساء أمس الأربعاء، عندما كان ينتقد النظام السياسي الروسي.

وقال بوش “النتيجة هي غياب الضوابط والتوازنات في روسيا، وقرار رجل واحد شن غزو وحشي غير مبرر بالمرة للعراق”، وهزّ رأسه قائلا “أقصد لأوكرانيا”.

وعلّل الرئيس الأمريكي الأسبق -مازحًا- هذا “الخطأ” بكبر سنّه، في حين انفجر الجمهور ضاحكا.

وفي عام 2003، عندما كان بوش رئيسا قادت الولايات المتحدة غزوًا للعراق بسبب أسلحة دمار شامل لم يعثَر عليها مطلقا، وأدى الغزو المطول إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد عدد أكبر بكثير، ولا تزال تبعاته تهيمن على البلاد حتى الآن.

وسرعان ما انتشرت تصريحات بوش على وسائل التواصل الاجتماعي، فنالت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على تويتر وحده بعد أن قام مراسل دالاس نيوز بنشر المقطع.

وشبّه بوش، في حديثه أيضا الزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالزعيم البريطاني في زمن الحرب ونستون تشرشل، وندد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ”غزوه أوكرانيا” الذي بدأ في فبراير/ شباط الماضي.

"Fmr. President George W. Bush was delivering a speech at his presidential center today at Southern Methodist University in Texas, and while talking about Russia and its president, he made what must be one of the biggest Freudian slips of all time," @mehdirhasan says. pic.twitter.com/kk4y4STFSd

— MSNBC (@MSNBC) May 19, 2022