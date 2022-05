توقيف نائب بريطاني في اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

أعلنت السلطات البريطانية أنها أوقفت نائبًا في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون، للاشتباه بارتكابه جرائم عدّة من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ولم يكشف المحافظون عن اسم النائب لكنّ متحدّثة باسمهم قالت إنّ الحزب طلب من النائب “عدم الذهاب” إلى البرلمان قبل انتهاء التحقيق.

من جانبها قالت شرطة لندن إنّها أوقفت رجلاً في الخمسينات من عمره للاشتباه بارتكابه جرائم عدّة، من بينها “الاغتصاب والاعتداء الجنسي واستغلال موقع ثقة وإساءة مزاولة وظيفة عامة”.

وأوضحت الشرطة أنّ التّهم التي تمّ إبلاغها في يناير/ كانون الثاني عام 2020 تتعلّق بوقائع جرت في لندن في الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2009.

وأكدت شرطة لندن مساء أمس الثلاثاء أنّ “المشتبه به لا يزال قيد التوقيف”.

ويأتي توقيف هذا النائب بعد شهر من إدانة نائب آخر عن حزب المحافظين هو النائب (عمران أحمد خان) بجرم الاعتداء جنسياً على فتى عمره 15 عاماً.

ونفى خان التّهم الموجّهة إليه، مؤكّداً عزمه على استئناف الحُكم.

وكان نائب آخر من حزب المحافظين هو نيل باريش، قد استقال نهاية أبريل/نيسان الماضي بعد أن اعترف بأنه شاهد تحت قبّة البرلمان أفلاماً إباحية على هاتفه المحمول.

Former MP Neil Parish who resigned after watching pornography in the Commons says he might run in by-election https://t.co/FotYhYOMjP

— Sky News (@SkyNews) May 13, 2022