وزير الخارجية التركي: أنقرة ترغب في تصفية الخلافات مع واشنطن

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده تريد تصفية المشكلات مع الولايات المتحدة بالاعتماد على آلية استراتيجية كان اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضح تشاووش أوغلو خلال كلمة ألقاها في مركز (البيت التركي) بمدينة نيويورك الأمريكية، الثلاثاء، أنه سيعقد لقاءا ثنائيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لبحث هذه القضية والتوصل لحلول استراتيجية.

