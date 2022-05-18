الاحتلال يقتحم مخيم جنين ويعتقل عددا من الفلسطينيين (فيديو)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه بدأ عملية عسكرية في جنين صباح اليوم الأربعاء، بينما أظهرت لقطات تلفزيونية وصور اقتحام قواته للمدينة من محاور عدة، ومحاصرة المخيم وسط انتشار للقناصة على أسطح المنازل.

وشن جيش الاحتلال، فجر اليوم، حملة اقتحامات ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية واعتقل عددًا من الفلسطينيين، وتركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين واستهدفت مجموعة من الأسرى المحررين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت فلسطينيين بعد أن داهمت عددًا من المنازل، ونشرت قناصيها فوق أسطح عدد من المنازل وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأفادت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسيد تركمان بعد أن داهمت منزل عائلته، بينما اندلعت مواجهات بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال.

تغطية صحفية: "دمار حل في منزل عائلة تركمان بجنين بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال واعتقال أحد أفراد العائلة". pic.twitter.com/QXKCp7gHck — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 18, 2022

وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) “في هذه اللحظات، مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال”.

وأظهرت مقاطع فيديو تحطيم محتويات منزل الشاب أسيد تركمان الذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم جنين.

حالات اختناق

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق بعد أن هاجمتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بالغاز المسيل للدموع قرب بوابات جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قريتي الطيبة وعانين.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال المنتشرة في محيط القريتين لاحقت العمال أثناء عودتهم وتوجههم إلى أعمالهم في أراضي عام 1948، وهاجمتهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية.

مصادر محلية: "لحظة اعتقال الاحــتــ.ـلال للشاب أسيد تركمان من حي الهدف في جنين". pic.twitter.com/3ZWHY0ZzrU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 18, 2022

وأدى ذلك إلى إصابة العديد من العمال بحالات اختناق، كما أصيب مواطنون داخل منازلهم بالاختناق، بينما نصب جنود الاحتلال حاجزًا عسكريًّا في محيط مدرسة عانين القريبة من الجدار واستولت على عدد من المركبات.

اشتباكات ومواجهات باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنينhttps://t.co/zqtByk34rA — وكالة صفا (@SafaPs) May 18, 2022

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها في قرية عانين.

وكثفت طائرات الاحتلال التحليق في سماء محافظة جنين، ونفّذت مروحية عملية إنزال للجنود في سهل مرج ابن عامر قرب بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.