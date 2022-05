رشيدة طليب تطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بـ”النكبة الفلسطينية” ورفض جرائم الاحتلال

قدّمت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب مشروع قرار للاعتراف بـ”النكبة الفلسطينية” ورفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وكتبت رشيدة (ذات الأصول الفلسطينية) على تويتر “قدّمت اليوم مشروع قرار يعترف بالنكبة حيث دُمّرت 400 بلدة وقرية فلسطينية، وطُرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا لاجئين”.

Today, I introduced a resolution recognizing the Nakba (catastrophe), where 400 Palestinian towns and villages were destroyed, over 700,000 Palestinians uprooted from their homes, and made refugees.

وأشارت عبر سلسلة تغريدات إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان وقيم العدالة، موضحة أن الشعب الفلسطيني “يعيش منذ نكبة 1948 في ظل الاضطهاد والعنصرية” وأن إسرائيل أُعطِيت “صكوكًا على بياض” لممارسة العنف.

وتابعت “يرفض الناس الاعتراف بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في نظام الفصل العنصري في إسرائيل” مؤكدة أن النكبة “موثقة ومستمرة حتى يومنا هذا”.

من جانبها، عبّرت النائبة في مجلس النواب الأمريكي ماري نيومان عن شعورها بالفخر لدعم مشروع قرار من شأنه الاعتراف بالنكبة الفلسطينية.

I am honored to be an original co-sponsor of this resolution. We cannot understand the current conflict without acknowledging the tragedy of the Nakba.

I'm proud to stand with Palestinians in #IL03 and everywhere as we call for your history to be recognized and respected. https://t.co/BIKK6KEbx5

— Congresswoman Marie Newman (@RepMarieNewman) May 17, 2022