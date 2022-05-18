اشتباكات قبل نهائي الدوري الأوربي.. الشرطة الإسبانية تعتقل 5 مشجعين وتحذّر من “مشاكل خطيرة”

اعتقلت الشرطة الإسبانية 5 من مشجعي نادي (آينتراخت فرانكفورت) الألماني، في وقت متأخر الثلاثاء، بعد أن هاجم نحو 200 منهم جمهور (رينجرز) الاسكتلندي عشية نهائي الدوري الأوربي لكرة القدم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مشجعي فرانكفورت وهم يرتدون أقنعة ويلقون قنابل مضيئة باتجاه قضبان في الهواء الطلق حيث تجمّع مشجعو رينجرز.

وبعدها هاجم الجمهور الألماني قوات الشرطة، ورشقها بقوارير وألعاب نارية.

وأوضحت الشرطة أن هذه أول واقعة عنف تشهدها إشبيلية قبل مباراة اليوم الأربعاء، إذ تستعد المدينة الإسبانية لاستقبال نحو 150 ألف مشجع للناديين الألماني والاسكتلندي.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان اليوم الأربعاء “وقع الحادث قرب منتصف الليل أمام كاتدرائية إشبيلية، وتدخلت قوات الشرطة بسرعة لمنع مشجعي آينتراخت فرانكفورت من الاعتداء على مشجعي رينجرز”.

وكان قائد الشرطة الإسبانية قد حذّر من احتمال حدوث “مشاكل خطيرة” في عملية حفظ الأمن التي قال إنها “ستكون أحد التحديات الصعبة” التي واجهتها قواته على الإطلاق.

ونشرت السلطات الإسبانية 3100 فرد من قوات الشرطة الوطنية في إشبيلية، إذ يتم إعداد 3 مناطق جماهيرية، وسيُنشر نحو 2000 فرد من الحرس المدني والشرطة المحلية في المدينة.