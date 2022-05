تقارير أولية تكشف تعمد “شخص غامض” إسقاط طائرة صينية على متنها 132 شخصا

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن النتائج الأولية للتحقيقات في ملابسات حادث تحطم طائرة (بوينغ 737-800) التابعة لشركة شرق الصين في مارس/آذار أن شخصًا في قمرة القيادة تعّمد إسقاط الطائرة، في أول حادث طائرات في الصين منذ 12 عامًا.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، رجّح التقييم الذي أجراه مسؤولون أمريكيون أن يكون “شخص ما ضغط على أزرار قيادة الطائرة متسببًا في وقوع الحادث” ما نتجت عنه هذه المأساة التي تسببت في حيرة بالغة وقت حدوثها.

Flight data indicates someone in the cockpit intentionally crashed a China Eastern jet in March, killing 132 people, say people familiar with an early U.S. review https://t.co/po4qHa036u

وأطلعت الصحيفة على تقييم أجراه مسؤولون أمريكيون استنادًا إلى بيانات تم الحصول عليها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر-رفض الإعلان عن هويته- قوله إن “الطائرة قامت بما أمرها به شخص ما في قمرة القيادة علمًا أن السلطات الصينية لم تبلغ حتى الآن عن أي مشاكل ميكانيكية أو مشاكل في التحكم بالطائرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق الأمريكي ركّز على تصرفات الطيار أو مساعديه في ظل احتمال أن يكون شخص رابع قد دخل إلى قمرة القيادة متسببًا في وقوع الحادث.

وتتولّى إدارة الطيران المدني الصينية التحقيق رسميًا في أسباب تحطم الطائرة.

نفي صيني

من جانبها، نفت الصين التقارير الواردة بشأن حادث الطائرة في وسائل الإعلام الأمريكية، وأوضحت أن المحققين الأمريكيين “لم يفصحوا عن أي معلومات حول سبب تحطم الطائرة”، وفقًا لما نقلته لوكالة (أسوشيتد برس).

The Civil Aviation Administration of China confirms U.S. investigators involved in the China Eastern Airlines crash probe did not give out any information concerning the ongoing investigation. https://t.co/YhiuJyjYkk

— CGTN (@CGTNOfficial) May 18, 2022