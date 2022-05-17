مدير المستشفى الفرنسي في القدس: قررنا مقاضاة الشرطة الإسرائيلية (فيديو)

قال المدير العام للمستشفى الفرنسي بمدينة القدس الدكتور جميل كوسا إن إدارة المستشفى قررت مقاضاة الشرطة الإسرائيلية بسبب اقتحام قواتها المباني الرئيسية للمستشفى أثناء تشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وأضاف كوسا خلال مشاركته في برنامج (المسائية)على الجزيرة مباشر، الاثنين، أن الإدارة بصدد تجميع الوثائق والصور وتقديمها إلى المستشار القانوني للمستشفى بهدف عرضها أمام العدالة حتى لا تتكرر هذه الأعمال الوحشية.

وكانت إدارة المستشفى الفرنسي بالقدس قد استنكرت اقتحام قوات الاحتلال مباني المستشفى خلال جنازة شيرين أبو عاقلة وممارستها العنف ضد المشيّعين.

وعرضت إدارة المستشفى صورًا تُظهر اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية ممرات المستشفى وترويعها المرضى المترددين عليه، مشددة على ضرورة أن تسود قوة القانون على جميع القوى والممارسات العنيفة.

وأوضح كوسا أن إدارة المستشفى اعتبرت اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة “انتهاكًا للقوانين الإنسانية”.

وقال إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بوحشية على المشيّعين بعد خروجهم من المستشفى وهم يحملون الجثمان، مضيفًا أن قوات كبيرة اقتحمت باحة المستشفى وسط إطلاق قنابل الصوت والاعتداء بالضرب مما أجبر المشيّعين على التراجع.

وأشار إلى أن اقتحام قوات الشرطة لمباني المستشفى لم تكن الغاية منه منع جثمان الشهيدة من الخروج على أكتاف الشباب الفلسطيني، بل استعراض العضلات الإسرائيلية وترويع النساء الحوامل والمرضى بداخله.

وعن نوعية الإصابات التي تصل إلى المستشفى الفرنسي في الآونة الأخيرة، قال جميل كوسا إنها متنوعة، لكن أغلبها إصابات بالرصاص المطاطي على مستوى الوجه والعين.

ويتوجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الولايات المتحدة لعقد سلسلة من المباحثات مع أركان الإدارة الأمريكية. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن مقتل شيرين أبو عاقلة وقمع قوات الشرطة لتشييع جنازتها في القدس سيتصدران مباحثاته.