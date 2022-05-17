بعد اقتحام مقبرة الشهيد وليد الشريف.. محافظ القدس: إسرائيل تتمادى في وحشيتها لأنها تأمن العقاب (فيديو)

قال محافظ القدس عدنان غيث إن مقتل الزميلة الشهيدة شيرين أبوعاقلة شكل نقطة تحول مركزية في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين من خلال تطبيق سياسة القتل خارج القانون.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، يوم الاثنين، أن هذه السياسة الجديدة ظهرت من خلال الاعتداء على الصحفيين والأطباء وانتهاء بالمقابر. مشددا في ذات السايق على أن هذه السياسية تمثل صلب مشروع الدولة الصهيونية القائم على التطهير العرقي والتهجير القسري ضد المقدسيين وباقي الفلسطينيين.

وتابع قائلا “الاقتحامات التي تقوم بها سلطات الاحتلال منذ أكثر من 7 عقود فشلت في تحقيق حلم الدولة اليهودية والفلسطينيون مستمرون في التمسك بحقوقهم الشرعية والتاريخية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.

وأوضح محافظ القدس أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تسعى لإقناع الداخل الإسرائيلي والعالم بأنها أكثر تطرفا من حكومة بنيامين نتنياهو. مضيفا أن جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تتنافس في قتل الفلسطينيين. كما اعتبر أن “من أمن العقاب أساء الأدب”، في إشارة إلى أن الاحتلال مطمئن إلى أنه لن يحاسب على أفعاله على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وتابع أن التصريح الذي قدمه بينيت للشرطة الإسرائيلية يحتمل معنى واحدا هو التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من جميع المواقع والأماكن المقدسة في المعتقد الديني والسياسي الإسرائيلي.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتدت على آلاف المقدسيين عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، خلال تشييع الآلاف لجنازة الشهيد وليد الشريف الذي استشهد السبت، متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 أبريل/نيسان الماضي.

واعتبر محافظ القدس أن المواجهات اندلعت بعد اعتداء شرطة الاحتلال على مشيعي الجنازة بعد تسلم جثمان وليد الشريف من قوات الاحتلال، مضيفا “لم يحترموا الأحياء ولا الأموات”.

جنود الاحتلال يعتدون على فتاة فلسطينية في #القدس المحتلة ويقتحمون مستشفى هداسا بالعيساوية ويحاولون اعتقال مصابين pic.twitter.com/DRu9IyE9C4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2022

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

من جانبها أدانت الخارجية الفلسطينية الاقتحامات الاستفزازية المتواصلة واعتبرتها جزءا لا يتجزأ من عدوان الاحتلال المتواصل وحربه المفتوحة على القدس ومقدساتها ومواطنيها.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.

وأكد اشتيه خلال جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم أن الإفلات من العقاب هو الدافع الكبير لقيام دولة الاحتلال بجرائم القتل والاستيطان والتهجير طيلة 74 عاما من النكبة.