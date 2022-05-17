“فرنسا ارحلي”.. متظاهرون يحطمون النصب التذكاري للجنود الفرنسيين في تشاد (فيديو)

حطّم متظاهرون تشاديون النصب التذكاري للجنود الفرنسيين أمام القنصلية الفرنسية احتجاجا على الوجود الفرنسي في بلادهم وعلى دعم باريس للنظام العسكري الحاكم في البلاد.

وأفادت المعارضة التشادية بأن العاصمة نجامينا شهدت مظاهرات واسعة منذ السبت الماضي ضد سياسة المجلس العسكري الحاكم.

وقال مسؤول في الشرطة التشادية إن 7 محطات وقود تابعة لمجموعة توتال النفطية الفرنسية تعرضت للتخريب واصيب 12 شرطيا في نجامينا، فيما اعتقل “5 مسؤولين عن التظاهرة احتجزوا في مبنى المديرية العامة للمخابرات العامة”.

متظاهرون في #تشاد يحطمون النصب التذكاري للجنود الفرنسيين أمام القنصلية الفرنسية خلال احتجاجات ضد المصالح الفرنسية في البلاد pic.twitter.com/8DBZS0G7PF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 16, 2022

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي نجل الرئيس إدريس ديبي الذي قتل قبل أكثر من عام على الجبهة ضد متمردين، تولى السلطة على رأس مجموعة من 15 جنرالا دعمتها الأسرة الدولية وفي مقدمها فرنسا في حين تعرض ضباط انقلابيون لعقوبات في أماكن أخرى من أفريقيا.

وقال ماكس لولنغار المتحدث باسم المعارضة التشادية التي دعت للمظاهرة “اعتقلت الشرطة السبت 5 أشخاص وهم غير متورطين في أعمال التخريب. اعتقلوا ظلما”.

وأضاف “الشرطة أفرغت مكان المظاهرة ونحن غير مسؤولين عن التظاهرات المتفرقة التي جرت بعد ذلك”.

ونقلت الوكالة الفرنسية أنّ المتظاهرين رددوا هتافات بينها “فرنسا إرحلي!”، و”لا للاستعمار”، وأحرقوا علمين على الأقل للسلطة الاستعمارية السابقة. كما اقتلعوا مضخات واستولوا على بعض المنتجات المعروضة.

وسمحت السلطات بهذه المظاهرة التي نظمتها منصة المجتمع المدني المعارضة تنسيقية (واكيت تاما)، وطوقت قوة كبيرة من الشرطة المسيرة كما نشرت قوات أمنية في المدينة.

وخلال المسيرة انضم طلاب من المدارس والجامعات على دراجات نارية إلى المتظاهرين.