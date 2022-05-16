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وسط تصاعد العنف ضد المسلمين.. جماعات هندوسية متطرفة تدرّب أعضاءها على استخدام السلاح

متطرفون هندوس يتدربون على السلاح والأقليات تبدي مخاوفها (مواقع التواصل)
16/5/2022

شرعت جماعة (باغرانغ دال) الهندوسية المتطرفة بتدريب أفرادها على استخدام الأسلحة، وذلك في مخيم تدريبي أُقيم في مقاطعة (كوداغو) بولاية (كارناتاك) الجنوبية في الفترة بين 5 -11 مايو/أيار الجاري، ما أثار انتقادات وتخوّفات واسعة وسط ازدياد وتيرة العنف ضد الأقليات المسلمة في الهند.

وتداولت مواقع إعلامية محلية صورًا للمخيم التدريبي، الذي تضمن تدريب ما يقارب 400 شاب ومراهق من الشباب الذين ينتمون لأحد التيارات المتطرفة في الديانة الهندوسية على استخدام الأسلحة، كالبنادق والخناجر.

وأفادت ذات المواقع بأن التدريبات أُقيمت بإحدى المؤسسة التعليمية الرسمية في بلدة (بونامبيت).

وعبّر ناشطون هنود عن مخاوفهم من توزيع الجماعة الهندوسية للأسلحة على الأفراد المنتمين إليها وتأجيج العنف ضد المسلمين، في حين لم تتجاوب الشرطة في كوداغو مع المطالب بالتحقيق في الحدث.

فيما طالب آخرون الحكومة الهندية بقيادة حزب (باراتيا جاناتا) بالتدخل لوقف ما اعتبروه حربا دينية وعرقية ضد الأقليات المسلمة في الهند.

وتعقيبًا على الحدث، تساءل الباحث والناشط الحقوقي السويدي أشوك سوين “تدرّب منظمة هندوسية يمينية أفرادها على السلاح؟ هل تستطيع المنظمات الإسلامية أو المسيحية أو السيخية القيام بذلك؟” فما اعتبر آخرون أن الأمر يتعلق يثقافة جديدة  تقوم من خلالها المنظمات الهندوسية المتطرفة على تربية أبنائها على كراهية الأجانب والأقليات.

وطالب الناشط الهندي أنوبام ميترا، الرئيس الهندي ورئيس الوزراء وسياسيين آخرين من الحزب الهندوسي الحاكم باتخاذ موقف تجاه ما يجري، وقال “هل الهند في حالة حرب أهلية كما توحي الصور التالية لإحدى الجماعات الدينية والعرقية؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى التفضل بتوضيح ما ستقوم به حكومتك بشأن هذا النزاع”.

وشهدت مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقليات المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 بزيادة سطوتها في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند