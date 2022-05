وسط تصاعد العنف ضد المسلمين.. جماعات هندوسية متطرفة تدرّب أعضاءها على استخدام السلاح

شرعت جماعة (باغرانغ دال) الهندوسية المتطرفة بتدريب أفرادها على استخدام الأسلحة، وذلك في مخيم تدريبي أُقيم في مقاطعة (كوداغو) بولاية (كارناتاك) الجنوبية في الفترة بين 5 -11 مايو/أيار الجاري، ما أثار انتقادات وتخوّفات واسعة وسط ازدياد وتيرة العنف ضد الأقليات المسلمة في الهند.

وتداولت مواقع إعلامية محلية صورًا للمخيم التدريبي، الذي تضمن تدريب ما يقارب 400 شاب ومراهق من الشباب الذين ينتمون لأحد التيارات المتطرفة في الديانة الهندوسية على استخدام الأسلحة، كالبنادق والخناجر.

وأفادت ذات المواقع بأن التدريبات أُقيمت بإحدى المؤسسة التعليمية الرسمية في بلدة (بونامبيت).

Kodagu: Arms training for Bajrangdal members last week. pic.twitter.com/0LDBMXocgT — Mohammed Irshad (@Shaad_Bajpe) May 14, 2022

وعبّر ناشطون هنود عن مخاوفهم من توزيع الجماعة الهندوسية للأسلحة على الأفراد المنتمين إليها وتأجيج العنف ضد المسلمين، في حين لم تتجاوب الشرطة في كوداغو مع المطالب بالتحقيق في الحدث.

فيما طالب آخرون الحكومة الهندية بقيادة حزب (باراتيا جاناتا) بالتدخل لوقف ما اعتبروه حربا دينية وعرقية ضد الأقليات المسلمة في الهند.

There was an arms training camp for a week in Sai Shankar Educational Institute in Ponnampet, Kodagu district, Karnataka. Event organised by Bajrangdal. Weapons were distributed to several Bajrang Dal Karyakartas. pic.twitter.com/abQXTPWNAT — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 14, 2022

A well known Hate Monger Raghu Sakleshpur of Bajrang dal was one of the organisers. pic.twitter.com/vYe10q7HpE — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 14, 2022

Weapons distributed & arms training camp held for a week in an EDUCATIONAL INSTITUTE in Karnataka. Infact there was police protection when they took out March outside. Yes, The same state which banned Hijab in Colleges.@drashwathcn @BCNagesh_bjp @BSBommai @DgpKarnataka WAKE UP! pic.twitter.com/DbDhRHIGiY — Mohammed Zubair (@zoo_bear) May 15, 2022

وتعقيبًا على الحدث، تساءل الباحث والناشط الحقوقي السويدي أشوك سوين “تدرّب منظمة هندوسية يمينية أفرادها على السلاح؟ هل تستطيع المنظمات الإسلامية أو المسيحية أو السيخية القيام بذلك؟” فما اعتبر آخرون أن الأمر يتعلق يثقافة جديدة تقوم من خلالها المنظمات الهندوسية المتطرفة على تربية أبنائها على كراهية الأجانب والأقليات.

India’s one of the Hindu right-wing organization is giving arms training to its militants! Can Muslim, Christian or Sikh organizations do this? pic.twitter.com/AZPRBxPTfR — Ashok Swain (@ashoswai) May 14, 2022

Hello @DgpKarnataka any word or action on these terror cam running in education institutions in Kodagu https://t.co/9zzuWnImr1 — Abdul latheef nandavara (@AbdulNandavara) May 16, 2022

وطالب الناشط الهندي أنوبام ميترا، الرئيس الهندي ورئيس الوزراء وسياسيين آخرين من الحزب الهندوسي الحاكم باتخاذ موقف تجاه ما يجري، وقال “هل الهند في حالة حرب أهلية كما توحي الصور التالية لإحدى الجماعات الدينية والعرقية؟ إذا كان الأمر كذلك، يرجى التفضل بتوضيح ما ستقوم به حكومتك بشأن هذا النزاع”.

Dear @narendramodi @amitshah @PMOIndia @HMOIndia Is India officially in a State of Civil War as Photos from a Religio-Ethnic outfit as enclosed suggest?If so,please be kind enough to indicate the stand your Government is taking on this Conflict.Kindly respond publicly and oblige. https://t.co/AZdG1rx5fH — Anupam K Mitra (@anupam__mitra) May 15, 2022

How is this not a terrorist arms training campaign? #Kodagu https://t.co/Hm4VfVj8tC — n – imam (@PoliticallyWoke) May 15, 2022

وشهدت مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقليات المسلمة، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وتذهب المنظمات الحقوقية الهندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، ويسهم رئيس حكومتها ناريندرا مودي منذ توليه السلطة عام 2014 بزيادة سطوتها في البلاد.