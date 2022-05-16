ناشطون بريطانيون يقتحمون مصنعًا إسرائيليًا ويخطون شعارات في ذكرى النكبة (فيديو)

اقتحم ناشطون بريطانيون من فريق “بالستاين آكشن” المناصر للقضية الفلسطينية أحد مصانع “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة في بريطانيا، وكتبوا شعارات على مرافق المصنع بمناسبة الذكرى 74 للنكبة الفلسطينية.

ونشر الفريق على حسابه في تويتر بثًا مباشرًا للناشطين وهم داخل مبنى المصنع في مدينة بريستول البريطانية، وقالوا إنهم أمنوا أنفسهم داخل إحدى غرفه ودمروا محتوياتها احتجاجًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على مدار عقود.

وكتب الناشطون شعارات مثل “يوم نكبة سعيد” و “الحرية لفلسطين”، ودعوا إلى إغلاق مصانع “إلبيت سيستمز” في المملكة المتحدة لمساهمتها بشكل مباشر في قتل الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم.

وبحسب موقع فريق بالستاين أكشن فإن (إلبيت سيستمز) هي أكبر شركة أسلحة إسرائيلية مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، وأكبر زبون منفرد لها هو وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتمتلك الشركة تسعة مواقع في جميع أنحاء بريطانيا: أربعة منها مخصصة للأسلحة، بعد إغلاق مصنعهم في أولدهام نهائيًا تحت ضغط ناشطين.

وتزود الشركة الجيش الإسرائيلي بحوالي 85% من طائراته القاتلة بدون طيار التي يستخدمها في المراقبة اليومية والهجمات المنتظمة، بالإضافة إلى الذخائر وجميع مكونات الطائرات الإسرائيلية.

وارتفعت أرباح الشركة بشكل كبير بعد استخدام معداتها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، مما ساعد البلاد على إبرام عقود مع الجيوش في جميع أنحاء العالم.

كما أن شركة إلبيت هي أيضًا أحد المزودين الرئيسيين لنظام سياج الكشف الإلكتروني لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وقد تم التعاقد معها لإنشاء جدار جديد تحت الأرض حول قطاع غزة المحاصر.