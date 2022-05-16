القمح يقفز لمستوى قياسي بعد حظر تصديره في الهند

قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي اليوم الاثنين بعد قرار الهند حظر تصديره في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.

فبعد تسجيله ارتفاعًا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوربية.

والسبت أعلنت الهند- ثاني أكبر منتج للقمح في العالم- حظر تصدير القمح من دون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.

وبعد أن كانت نيودلهي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا قالت إنها تريد ضمان الأمن الغذائي لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة، وهو قرار من شأنه أن “يؤدي إلى تفاقم أزمة” إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو/أيار حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأمريكية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.

وعلى مدى أشهر ارتفع سعر القمح إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر في وقت تسود أجواء التوتر فيه السوق العالمية بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوربا.