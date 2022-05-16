السويد.. الشرطة تقمع مظاهرات وتعتقل مسلمًا صاح “الله أكبر” احتجاجًا على حرق متطرف للمصحف (فيديو)

قمعت الشرطة السويدية وفرّقت متظاهرين غاضبين، واعتقلت أحدهم بعد هتافه “الله أكبر”، ردًّا على إحراق السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان للقرآن الكريم، في مدينة أوبسالا السويدية.

ورافق بالودان قوات كبيرة من الشرطة السويدية لحمايته، ومنع تدخل المسلمين والمتظاهرين الغاضبين الذين احتشدوا ورددوا هتافات منددة بفعلته.

وتقدّم أحد المسلمين نحو مكان بالودان في ميدان أوستر بلان، وهو يهتف “الله أكبر”، إلا أن الشرطة اعترضت طريقه واعتقلته على الفور.

وأحرق بالودان -زعيم حزب (هارد لاين) اليميني المتشدد- نُسخًا من القرآن الكريم في مدن سويدية، ضمن جولته بعدة مدن أخرى لإحراقه، وذلك للترويج لحملته الانتخابية بحماية من الشرطة.

واستمرت جولة المتطرف بالودان يومَي السبت والأحد الماضيين، وسط حماية مشددة من قوات الشرطة.

وفي وقت سابق، رفضت الشرطة السويدية طلب راسموس بالودان -زعيم حزب “الخط المتشدد” اليميني المتطرف في الدنمارك- إقامة مظاهرة لحرق نسخة من القرآن الكريم.

وتضمّن طلب بالودان إراقة دماء خنزير على المصحف، ثم حرقه داخل أحد الأحياء التي يسكنها عدد كبير من المسلمين في العاصمة ستوكهولم ومدينة أوبسالا.

وقالت الشرطة في بيان إنها لن تمنح بالودان أي تصاريح للتجمعات العامة، نظرًا لصعوبة ضبط النظام العام في المظاهرة التي سينظمها.

Rasmus Paludan är på plats i Uppsala och bränner koranen. Då skriker en hotfull muslim ”Allah Akbar” och gör motstånd när polisen försöker gripa honom. Polisen sätter därefter handfängsel på honom och för bort honom från platsen. Mycket bra polisarbete!👏🏼 pic.twitter.com/VoX6qR7jDK — Färbåd Jalali (@farbodjalali) May 14, 2022

وخرجت مظاهرات عفوية في أوبسالا السويدية تنديدًا بما قام به بالودان من إحراق للمصحف الشريف والدوس عليه، قبل أن تفرّق الشرطة المتظاهرين، وترش بعضهم بغاز الفلفل وتعتقل آخرين.

وكان السياسي المتطرف قد حرص خلال شهر رمضان على القيام بأعمال استفزازية تجاه المسلمين بالقرب من المساجد والأحياء التي يقطنها مسلمون.

وأسفرت تلك الأعمال عن مواجهات بين محتجين وأفراد من الشرطة، مما تسبب في إصابة 26 شرطيًا و14 متظاهرًا وتدمير 20 سيارة شرطة.

وأثارت تلك الوقائع تنديدًا في أنحاء العالم العربي والإسلامي، واستدعت دول عربية وإسلامية السفراء السويديين لديها لإبلاغهم احتجاجها.

ويُعرف عن اليميني المتطرف بالودان عداؤه للإسلام والتحريض على حرق نسخ القرآن في الدنمارك، وحُكم عليه سابقًا في 14 قضية مختلفة بالسجن 3 أشهر، كما مُنع من ممارسة مهنة المحاماة 3 سنوات.

وقام بالودان في مارس/آذار 2019، عقب أيام من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، بحرق نسخ من القرآن على بُعد 100 متر فقط من ساحة كان مسلمون يؤدون الصلاة فيها.