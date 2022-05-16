إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر

سلّمت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري (83 عاما) قرارا بمنعه من السفر مدة 4 أشهر، بذريعة أنه “خطر محقق على أمن الدولة”.

وقال مكتب الشيخ صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في تصريح إن “المخابرات الإسرائيلية سلمت الشيخ الدكتور عكرمة صبري قرارا موقعا من وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد يقضي بمنعه من الخروج من البلاد مدة 4 أشهر”.

وأشار إلى أن الوزيرة الإسرائيلية علّلت قرارها بأنه يشكل “خطرا محققا على أمن الدولة”.

من فضل الله علينا أن أكرمنا بنعمة الرباط في بيت المقدس، ولن نغادر هذه الديار المباركة أبدًا بإذن الله تعالى.

وهذا القرار الجائر لن يُغيّر موقفي ولن يمنعني ولن يثنيني عن أداء واجبي الديني تجاه شعبي وأمّتي.

ودفاعي عن المسجد الأقصى المبارك مستمر ما دمتُ على قيد الحياة. pic.twitter.com/ocxxeuazTO — د.الشيخ عكرمة صبري (@DrEkrimasabri) May 15, 2022

وردًّا على هذا القرار قال الشيخ عكرمة صبري في تغريدة على تويتر “من فضل الله علينا أن أكرمنا بنعمة الرباط في بيت المقدس، ولن نغادر هذه الديار المباركة أبدا بإذن الله تعالى”.

وأضاف “هذا القرار الجائر لن يُغير موقفي ولن يمنعني ولن يثنيني عن أداء واجبي الديني تجاه شعبي وأمتي، ودفاعي عن المسجد الأقصى المبارك مستمر ما دمت على قيد الحياة”.

بدوره، قال محامي الشيخ صبري حمزة قطينة “إن قرار منع الشيخ عكرمة صبري من مغادرة البلاد يأتي ضمن سلسلة إجراءات الملاحقة التعسفية والتضييق عليه، وهو جزء من محاربة دوره الديني كخطيب للمسجد الأقصى المبارك ورئيس للهيئة الإسلامية العليا بالقدس، ودوره الاجتماعي في مدينة القدس وفي العالم عموما”.

وأضاف المحامي قطينة في تصريح مكتوب “هذا القرار التعسفي الظالم يخالف القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وينتهك بشكل خاص حق الإنسان في الحركة والتنقل بحرية، ويتم ضمن إجراءات إدارية لا تراعي حقوق الإنسان ولا حقه في الدفاع، ولا أبسط معايير العدالة أو الإنسانية”.