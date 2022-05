مقتل شخص وإصابة 5 بإطلاق نار داخل كنيسة أمريكية وروادها يمسكون المهاجم

قال نائب رئيس شرطة مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية إن رواد كنيسة أمسكوا شخصا وقيّدوه، بعد أن أطلق النار داخل الكنيسة فقتل شخصا وأصاب خمسة آخرين بجروح خطيرة أمس الأحد.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي في لوس أنجليس إن المحققين يعملون لتحديد الدافع وراء الهجوم، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن إطلاق نار وقع في كنيسة بجنوب ولاية كاليفورنيا بعد ظهر الأحد، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة خمسة آخرين، وأنه تم اعتقال شخص مشتبه فيه.

وقالت السلطات إنّ رواد الكنيسة كانوا يشاركون في مأدبة أعقبت شعائر دينيّة صباحيّة في الكنيسة عندما بدأ المسلّح عمليّته، وأشار مسؤول محلي خلال مؤتمر صحفي إلى أنّ مصلّين تمكّنوا بعد ذلك من إيقاف مطلق النار، مضيفًا “ربطوا ساقَيه بحبل وصادروا ما لا يقلّ عن سلاحَين” قبل وصول الشرطة إلى المكان للقبض عليه.

#OCSDPIO Deputies are responding to reports of a shooting at a church on the 24000 block of El Toro Road in Laguna Woods. Multiple victims have been shot. More details to follow, PIO en route.

— OC Sheriff, CA (@OCSheriff) May 15, 2022