نائب في البرلمان البريطاني: موقف وزيرة الخارجية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة مؤسف وغير مسؤول (فيديو)

قال عضو البرلمان البريطاني (آفزال خان) إن من مصلحة المملكة المتحدة فتح تحقيق مستقل لمعرفة ملابسات اغتيال صحفية قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لأنه الضمان الوحيد للوصول لحقيقة ما وقع.

وأضاف آفزال خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الخميس “من مصلحة الجميع أن يكون هناك تحقيق مستقل حتى يتم الانتقال من مربع الجمود والصراع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل”.

وتابع “ما نطالب به هو التحقيق المستقل، لأن لدينا تجارب سابقة مع تحقيقات إسرائيلية سابقة لم تكن نزيهة، والناس يعتقدون دومًا أن التحقيقات الإسرائيلية عادة ما تكون منحازة لتغطية بعض الأمور التي ليست في صالحها”.

وعن موقف الحكومة البريطانية من القضية ودعم السلطات البريطانية غير المشروط لإسرائيل، قال آفزال إنه مستاء من موقف وزيرة الخارجية البريطانية “التي اكتفت بتغريدة يتيمة، وقالت كلامًا غير مسؤول لم تأخذ فيه بعين الاعتبار أن الأمر يتعلق باغتيال صحفية مدنية”.

وقال “ما يدعو للأسف هو أن وزيرة الخارجية البريطانية في هذه التغريدة لم تطرح أسئلة عن عملية الاغتيال، ولم تطالب بفتح تحقيق”.

وأضاف أن ما كتبته وزيرة الخارجية ناله الكثير من النقد والاستهجان سيما أنها تحدثت عن “موت” الصحفية الفلسطينية، ولم تستعمل كلمة “قتل” أو “اغتيال” إلى جانب أن التغريدة كانت متأخرة جدًا، واللغة المستخدمة فيها كانت غير واقعية.

وزيرة الخارجية، ليز تراس @trussliz: "يؤلمني جدا نبأ مقتل الصحفية الموقّرة #شيرين_ابو_عاقلة. عمل الصحفيين في أنحاء العالم مهم جدا ويجب حمايتهم ليتمكنوا من أداء عملهم." pic.twitter.com/yljDx7fFAq — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) May 12, 2022

وأضاف “نعرف أن بريطانيا تدعم إسرائيل، لكن لا يمكنها أن تدعم جيشًا يطلق النار على الصحفيين والمدنيين بصورة عشوائية”.

وتابع “بالنسبة لي بريطانيا ملزمة باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وهذا ما حصل حينما تعلق الأمر بالوضع العام في أوكرانيا، لكن في ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب على بريطانيا ألا تظل أسيرة سياسة الكيل بمكيالين”.

وأشار آفزال أن عددًا من أعضاء المعارضة في مجلس النواب البريطاني عقدوا لقاءات خاصة، وأصدروا بيانًا للرأي العام، وأنهم قرروا اعتماد مزيد من الضغوط على حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بهدف احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وخلص عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال إلى أنه عندما تقوم بلاده بهذا الأمر، فإنها ستساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء للخروج من دائرة الصراع، وتأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة.