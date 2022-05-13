بسبب انقطاع الكهرباء والظلام الدامس.. زواج شقيقتين في الهند من “الرجل الخطأ”

تسبب انقطاع الكهرباء في موقف غير متوقع خلال حفل زفاف مشترك لشقيقتين في الهند حيث أقدمت كل منهما على الزواج من الرجل الخطأ.

وأقيمت مراسم الزواج في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي المؤسف في إحداث فوضى عارمة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وبريطانية.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن الشابة نيكيتا كانت تستعد للزواج من رجل يدعى بهولا بينما شقيقتها كاريشما تستعد للزواج من غانيش.

واستمر الكاهن في أداء طقوس الزواج على الرغم من الظلام الدامس، لكنه شعر بارتباك شديد.

This is a story from a Hindi serial

Two sisters accidentally swap grooms after power failure at wedding https://t.co/lQ1Y1aDe3T — Nayanika (@nayanikaaa) May 11, 2022

وأشار والد العروستين (رامشلال رايلوت) إلى أن الكاهن اختلط عليه الأمر، لأن الفتاتين كانتا ترتديان ثيابًا حمر مع حجاب على وجهيهما.

ووصف الأب حادث انقطاع الكهرباء بـ”الإذلال الكبير” مؤكدًا أن الموقف قد مرّ بسلام قبل فوات الأوان.

وتمكنت العائلة من اكتشاف الخطأ الذي وقع خلال مراسم الزواج، وإكمالها بشكل الصحيح قبل أن يقوم الزوجان بتبادل العهود.

ويرتدي الرجال الهنود أيضًا حجابًا من الزهور خلال مراسم الزواج التقليدية في الهند.

وسلطت الحادثة الضوء على انتشار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي في الهند بسبب زيادة الطلب على الطاقة لا سيما خلال فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في مختلف المناطق.