بسبب انقطاع الكهرباء والظلام الدامس.. زواج شقيقتين في الهند من “الرجل الخطأ”

تسبب انقطاع الكهرباء في موقف غير متوقع خلال حفل زفاف مشترك لشقيقتين في الهند حيث أقدمت كل منهما على الزواج من الرجل الخطأ.

وأقيمت مراسم الزواج في قرية أصلانا في ولاية ماديا براديش بالهند عندما تسبب انقطاع التيار الكهربائي المؤسف في إحداث فوضى عارمة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وبريطانية.

وذكرت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أن الشابة نيكيتا كانت تستعد للزواج من رجل يدعى بهولا بينما شقيقتها كاريشما تستعد للزواج من غانيش.

واستمر الكاهن في أداء طقوس الزواج على الرغم من الظلام الدامس، لكنه شعر بارتباك شديد.

This is a story from a Hindi serial

