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“لحظة لتكريم صحفية الجزيرة”.. كريستيان أمانبور تنعى الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

موقع استشهاد الزميلة سيرين أبو عاقلة في جنين (الأناضول)
12/5/2022-|آخر تحديث: 12/5/202208:36 PM (مكة المكرمة)

لقي الفيديو الذي نشرته مقدمة البرامج في شبكة (سي إن إن) الأمريكية كريستيان أمانبور، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى تكريم مراسلة قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقالت كريستيان أمانبور في فيديو نشر على حسابها في تويتر “دعونا نتوقف للحظة لتكريم شيرين أبو عاقلة، الصحفية بقناة الجزيرة، والتي قُتلت أثناء تغطيتها الصحفية للجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، رغم ارتدائها سترة تبين بوضوح أنها صحفية”.

وتابعت قائلة “عدد الحشود في الحداد على موتها دليل على الاحترام الذي نالته من المشاهدين ومن زملاء المهنة. لقد كانت محبوبة من قبل الفلسطينيين بسبب تقاريرها وتغطياتها الصحفية”.

وتفاعل صحفيون دوليون وعرب مع تغريدة كريستيان أمانبور معتبرين أن مبادرتها تمثل اعترافا بما قدمته الزميلة شيرين على المستويين المهني والإنساني.

وتعد كريستيان أمانبور من أكثر الصحفيين فهما واستيعابا لتعقيدات منطقة الشرق الأوسط في وسائل الإعلام الأمريكية، بعد تغطيتها لأهم النزاعات في العراق وأفانستان وإيران والصومال والأراضي الفلسطينية.

كما اشتهرت بتقاريرها الميدانية كمراسلة حربية في المناطق الساخنة وإجراء حوارات مع قادة العالم في أشهر القنوات الأمريكية، مما جعلها أكثر الصحفيين تأثيرا ومتابعة من قبل السياسيين في أميركا والشرق الأوسط. وقد اختارتها منظمة اليونسكو لتكون سفيرة للنوايا الحسنة لحرية التعبير وسلامة الصحفيين عام 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل