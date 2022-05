“لحظة لتكريم صحفية الجزيرة”.. كريستيان أمانبور تنعى الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

لقي الفيديو الذي نشرته مقدمة البرامج في شبكة (سي إن إن) الأمريكية كريستيان أمانبور، تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى تكريم مراسلة قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وقالت كريستيان أمانبور في فيديو نشر على حسابها في تويتر “دعونا نتوقف للحظة لتكريم شيرين أبو عاقلة، الصحفية بقناة الجزيرة، والتي قُتلت أثناء تغطيتها الصحفية للجزيرة في الضفة الغربية المحتلة، رغم ارتدائها سترة تبين بوضوح أنها صحفية”.

وتابعت قائلة “عدد الحشود في الحداد على موتها دليل على الاحترام الذي نالته من المشاهدين ومن زملاء المهنة. لقد كانت محبوبة من قبل الفلسطينيين بسبب تقاريرها وتغطياتها الصحفية”.

وتفاعل صحفيون دوليون وعرب مع تغريدة كريستيان أمانبور معتبرين أن مبادرتها تمثل اعترافا بما قدمته الزميلة شيرين على المستويين المهني والإنساني.

