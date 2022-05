صحيفة إسرائيلية: مقتل شيرين أبو عاقلة بنيران فلسطينية مستبعد

“من غير المحتمل أن يكون مسلح فلسطيني هو المسؤول عن مقتل شيرين أبو عاقلة”، خلاصة توصلت إليها صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية بعد إجرائها تحقيقًا استقصائيًا يبحث في ملابسات استشهاد الزميلة شيرين، ويفنّد الرواية الإسرائيلية التي تدّعي أن مصدر إطلاق النار عليها مسلح فلسطيني.

وأجرت (هآرتس) تحليلًا للفيديو الذي نشره جيش الاحتلال بشأن ملابسات استشهاد الزميلة شيرين، وخلُصت إلى أنه “من غير المحتمل” أن يكون المسلح الذي ظهر في الفيديو هو المسؤول عن قتل شيرين، بعدما قارن مراسل الصحيفة بين طبيعة الموقع الذي اُغتيلت فيه شيرين وما نشره جيش الاحتلال.

A video showing a Palestinian shooting – implying the gunman in the video could be responsible for Shireen Abu Akleh's death – was released by the Israeli army. Haaretz has concluded that this is unlikelyhttps://t.co/kEg88T1dGG pic.twitter.com/qZCEHE6dze

