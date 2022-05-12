شاهد عيان للجزيرة مباشر: قناصة إسرائيليون استهدفوا شيرين أبو عاقلة ومنعوني من إسعافها (فيديو)

قال شريف عزب شاهد العيان الذي حاول تقديم الاسعافات الأولية للزميلة شيرين أبو عاقلة لحظة إصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إن القناص الذي أطلق النارعلى الزميلة شيرين كان يراقب المشهد كاملا بصورة جيدة وإنه أطلق النار على رأس الشهيدة وهو يعرف جيدا أنها ستفارق الحياة فور إصابتها.

وأضاف عزب خلال مشاركته على الجزيرة مباشر، اليوم الخميس، أن سيارات الإسعاف كانت متمركزة بالقرب من مكان سقوط الزميلة الشهيدة، لكن تعذر الوصول إليها بسرعة لأن القناصة الإسرائيليين كانوا يطلقون زخات من الرصاص صوب مكان جثمان الزميلة شيرين وزميلتها شذى حنايشة التي كانت تحتمي بالجدار.

وأشار إلى أن المنطقة كانت مفتوحة وأن دبابات الجيش الإسرائيلي كانت تراقب جميع المنافذ بدقة وتطلق الرصاص على كل من يحاول الوصول إلى مكان الجريمة.

وتابع “صرخنا مبلغين بإصابة صحفي ولم نعرف حينها من المصاب، لكن تبين أن الزميل على السمودي هو الذي أصيب أولا، وبعده بدقائق أصيبت شيرين أبوعاقلة”.

"من أطلق الرصاصة قصد قتلها".. مسعف #شيرين_أبو_عاقلة يكشف اللحظات الأخيرة ويفند رواية الاحتلال pic.twitter.com/H13xs9Im8h — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

واستطرد “عندما حاولت التسلل والذهاب لإنقاذها شرعت قوات الاحتلال في إطلاق زخات كثيفة من الرصاص لم أتمكن معها من الوصول إلى الشجرة التي يوجد بالقرب منها جثمان شيرين. واضطررت للالتفاف والنزول من فوق الحائط لأجد أنها فارقت الحياة، وبالقرب منها الزميلة شذى وهي في حالة ذعر وخوف”.

وأضاف “عندما حاولت جذبها نحو مكان أكثر أمنا توالت زخات الرصاص فوق رأسي أنا والصحفية شذى التي كانت بصحبة شيرين منذ البداية”.

وشدّد شاهد العيان أن القناصة الإسرائيليين كانوا يتعمدون استهداف المناطق العلوية وخاصة على مستوى الرأس، مضيفا أنه تمكن بعد جهد من إخراج الزميلة شذى أولا، والعودة بعد ذلك لإخراج جثمان الراحلة شيرين أبو عاقلة.