الشيخ رائد صلاح للجزيرة مباشر: شيرين أبو عاقلة أيقونة الحقيقة والقاسم المشترك الذي وحد الفلسطينيين (فيديو)

قال رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح إن أخطر ما يواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو كشف حقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مضيفًا أن دور الصحفيين الأحرار في كشف الحقيقة “يدين الاحتلال بصورة يومية ويجعله عاريًا أمام أنظار العالم”.

وتابع الشيخ رائد صلاح في تصريحات للجزيرة مباشر الأربعاء أن الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة هي “أيقونة الإعلام الفلسطيني التي انتصرت للحقيقة، واجتهدت في أن تصل هذه الحقيقة لقلوب الملايين من الفلسطينيين”.

وحول ما أثير من جدل بخصوص التحقيق المشترك بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول حادث استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة قال صلاح “في قناعتي الداخلية أي حديث عن تحقيق مهما كان نوعه أو الجهة التي ستشرف عليه سيؤذي سكينة الأيقونة الإعلامية الفلسطينية في قبرها”.

وأضاف “الجريمة واضحة والمشهد جلي، وأي تحقيق في الداخل أو الخارج ستكون الغاية منه تبرئة ذمة الاحتلال”.





وحول الرواية التي قدمتها إسرائيل وزعمها بأن الشهيدة سقطت بنيران فلسطينية، أكد الشيخ رائد صلاح أن مركز بتسيلم الحقوقي الإسرائيلي قال إنه أجرى تحقيقًا في اغتيال الزميلة شيرين أظهر تناقضًا بين رواية الجيش الإسرائيلي وما حدث بالفعل.

وأشار الشيخ صلاح إلى أن المسيرة الصحفية للشهيدة ارتبطت مع قناة الجزيرة كما ارتبطت مع مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الاستقلال وتأسيس الدولة المستقلة.

وأكد الشيخ رائد صلاح أن مسيرة شيرين كانت قاسمًا مشتركًا وحّد الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل، وأنها في محطاتها المهنية جميعها كانت تسعى لجمع الفصائل الفلسطينية والدفع بها لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

واستهجن الشيخ رائد صلاح لجوء قادة إسرائيل لاستهداف رموز الإعلام الحر في فلسطين. مؤكدًا أن شيرين أبو عاقلة تحولت لمدرسة، وأنها تركت وراءها قافلة من الصحفيين والصحفيات الذين سيواصلون المسيرة إلى حين تحقيق الاستقلال.