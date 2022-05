جيرمي كوربن للجزيرة مباشر: مقتل شيرين أبو عاقلة “جريمة حرب” ويجب إجراء تحقيق دولي مستقل (فيديو)

قال جريمي كروبن الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني المعارض إن اغتيال مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة “جريمة حرب كاملة الأركان”، لأنها استهدفت على مستوى الرأس، داعيا في ذات السياق إلى تحقيق دولي مستقل لمعرفة الأسباب الحقيقية لقتلها.

وأضاف كوربن خلال مشاركته على الجيرة مباشرأنه يشعر بصدمة كبرى لأن الأمر يتعلق بجريمة “صعبة ومروعة” ارتكبها جيش الاحتلال ببرودة دم ضد صحفية تمارس عملها المهني.

وقال إنه “يدعم جميع القرارات المحلية والدولية الرامية لحماية الصحفيين في العالم”. مؤكدا أن “مقتل شيرين أبو عاقلة تم بصورة مقصودة ومتعمدة”، وأن إصابتها على مستوى الرأس في مكان خال من المسلحين يؤكد أن إسرائيل ضالعة في قتلها.

واستطرد كوربن بالقول إن العديد من المواطنين البريطانيين صدموا جراء هذه الجريمة البشعة وأن الكثير منهم أبدى عواطف التضامن من الصحفيين الفلسطينيين محملين إسرائيل تبعات الحدث.

وأوضح كوربن أن شبكة الجزيرة قدمت الكثير من الشهداء في أفغانستان والعراق وليبيا وفلسطين. وأن عددا من صحفييها ما زالوا معتقلين في السجون المصرية دون تهم محددة.

ودعا القيادي في حزب العمال البريطاني حكومة بلاده للتحرك من أجل وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان السفير البريطاني لدى إسرائيل، نيل ويغان قد أدان اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر “مصدوم للغاية للوفاة المأساوية”، داعيا إلى فتح تحقيق “سريع وشامل وشفاف” لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء استهداف الزميلة شيرين أبو عاقلة”.

Shocked at news of the death of Shireen Abu Aqleh, veteran Palestinian Al Jazeera journalist. Shireen was shot during and Israeli operation in Jenin refugee camp this morning. Media freedom and safety of journalists are essential and must be respected.

— UKinJerusalem🇬🇧 (@UKinJerusalem) May 11, 2022