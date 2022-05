تأبين عالمي للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ونواب أوربيون يستنكرون “اللامبالاة الدولية” (فيديو)

أثار اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي حالة من الحزن والألم على المستوى العالمي، وحرص العديد من الصحفيين والإعلاميين وحتى الفنانين من أنحاء العالم كله على توديعها وتأبينها بكلمات مؤثرة عبّرت عن مشاعرهم.

وعبّر الإعلامي النيوزلندي كامال سانتا ماريا خلال ظهوره على الهواء في برنامجه عن شعوره بالحزن والغضب لاغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقال “لم تجمعني معرفة شخصية بشيرين، لكنها أحد أهم الصحفيين في العالم العربي، وأشعر بالغضب الشديد كوني صحفيًا وإنسانًا أيضًا لما تعرضت له”.

And this was my own personal reaction… as a journalist, and as a former member of the @AlJazeera family… to the killing of Shireen Abu Akleh. #JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/Qkog2Gryqv

ووصفت النائبة البريطانية عن حزب العمال زارا سلطانا ما تعرّضت له الزميلة الراحلة شيرين أبو عاقلة أنه “جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة”.

وغرّدت على تويتر “شيرين أبو عاقلة كانت تغطي غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة عندما أصيبت برصاصة في رأسها، وقتلها قناصة إسرائيليون”.

وأشارت النائبة البريطانية إلى أن شيرين كانت ترتدي خوذة ودرعًا واقيًا ما يثبت أنها صحفية تؤدي عملها. وطالبت بتسمية ما تعرّضت له باسمه الحقيقي، وهو “جريمة حرب”.

Shireen Abu Akleh was reporting on an Israeli army raid on Jenin refugee camp in the illegally-occupied West Bank when she was shot in the head & killed by Israeli snipers.

She was wearing a helmet & body armour clearly marked "PRESS".

Let's call this what it is: A war crime. pic.twitter.com/5ezl52R3xE

— Zarah Sultana MP (@zarahsultana) May 11, 2022