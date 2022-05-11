النيابة الفلسطينية تبدأ التحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة تمهيدا للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها باشرت إجراءات التحقيق في جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة شيرين أبو عاقلة واستهداف الصحفي علي السمودي في مخيم جنين.

وقالت النيابة الفلسطينية إنها بدأت إجراءات التحقيق تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان للنيابة العامة، أنها ستتابع القضية من خلال نيابة الجرائم الدولية المختصة بتوثيق الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لإحالتها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.





وعرض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إجراء تحقيق مشترك مع السلطة الفلسطينية في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن السلطة الفلسطينية ترفض عرضًا إسرائيليًّا لإجراء تحقيق مشترك.

واستشهدت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، صباح اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.





وأفادت وزارة الصحة بمقتل شيرين إثر إصابتها بعيار ناري في الرأس، أثناء تغطيتها اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها من محاور عدة بأكثر من 40 دورية عسكرية معززة بالقوات الخاصة، وحاصرت منزلين.

واستشهد 50 فلسطينيًّا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ مطلع العام الجاري في ظل تصاعد حوادث التوتر.

“جريمة صادمة”

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “الجريمة الصادمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل مقصود ومتعمد، وأدت إلى استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاص حي في ظهره”.

كما أدانت الوزارة بشدة “الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح اليوم لمدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي بهدف القتل”.

واعتبرت الوزارة أن هذه الجريمة المركبة امتداد لجرائم الاعدامات الميدانية المتواصلة ضد الفلسطينيين والصحفيين بشكل خاص في محاولة إسرائيلية ممنهجة لإسكات صوت الحقيقة وللتغطية على جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

وقالت إن ذلك “ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي حولت جنوده الى مجرد آلات متحركة لقتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم”.

وحمّلت الوزارة “رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة”، واعتبرت أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة “ضحية مباشرة لإرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تتصرف بعقلية العصابات الصهيونية، وهي ضحية ازدواجية المعايير الدولية والصمت المريب للجنائية الدولية”.

ودعت الوزارة المنظمات الصحفية والحقوقية والإنسانية المختصة إلى سرعة توثيق هذه الجريمة النكراء، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها الجنائية الدولية.

عاجل | استشهاد الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين#فلسطين pic.twitter.com/YDRcoDxEkm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2022

شيرين أبو عاقلة

وُلدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك بالمملكة الأردنية.

وشيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول للمراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، حيث التحقت بها في 1997، بعد عام من انطلاقتها.

وقبل التحاقها بقناة الجزيرة، عملت شيرين أبو عاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.

وعلى مدى ربع قرن، كانت شيرين أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.