مركز حقوقي إسرائيلي يفند رواية الاحتلال عن استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قال مركز (بتسيلم) الحقوقي الإسرائيلي إن تحقيقا أجراه أظهر تناقضا بين رواية الجيش الإسرائيلي وبين ما حدث بالفعل في حادثة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية.

وأضاف المركز الحقوقي الإسرائيلي في سلسلة تغريدات على تويتر إنه ينشر موادا تكشف زيف مزاعم الحكومة الإسرائيلية حول اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، اليوم الأربعاء.

وأضاف المركز في تغريداته “نُظهر أنه كان من المستحيل أن يقتل المسلح الفلسطيني -الذي شوهد في الفيديو- شيرين أبو عاقلة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد نشر شريط فيديو لمسلح فلسطيني وهو يطلق النار على ما يبدو أنهم جنود إسرائيليون.

وقال بينيت في تغريدة “بحسب المعلومات التي جمعناها يبدو من المرجح أن الفلسطينيين المسلحين -الذين كانوا يطلقون النار عشوائيا في ذلك الوقت- هم المسؤولون عن الوفاة المؤسفة للصحفية”.

وأضاف بينيت “تم تصوير مسلحين فلسطينيين وهم يقولون (أصبنا جنديا وهو مرمي على الأرض) لم يصب أي جندي إسرائيلي وهذا يطرح الاحتمالية بأن هم كانوا أولئك الذين أطلقوا النار وأصابوا الصحفية” كما وزع الجيش الإسرائيلي الشريط ذاته.

ولكن مركز بتسيلم تمكّن من تحديد مكان مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة ومكان المسلحين الفلسطينيين، ويتضح من خلال برنامج تحديد المواقع أن الموقعين مختلفين.

This morning, B’Tselem’s field researcher in Jenin documented the exact locations in which the Palestinian gunman depicted in a video distributed by the Israeli army, fired, as well as the exact location in which Journalist Shireen Abu Akleh was killed. pic.twitter.com/6VbEJJuF7z

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) May 11, 2022