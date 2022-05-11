محاولة لطمس الجريمة.. السلطة الفلسطينية تنفي تلقيها طلبًا من إسرائيل بالتحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، جزء من حملة سياسية إعلامية إسرائيلية تضليلية تهدف إلى طمس الحقيقة.

ونفت السلطة الفلسطينية تلقيها طلبًا من إسرائيل بالتحقيق في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت اليوم شمالي الضفة الغربية.

وحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

We hold the occupation government responsible for the assassination of journalist Shireen Abu Aqleh, may God have mercy on her. We deny what the PM of the occupation government announced that they were heading to the ##PA to conduct an investigation into her assassination. https://t.co/mKXoI4v1mp — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 11, 2022

ونفى الشيخ -في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء- ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، حول توجههم إلى السلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال شيرين، مؤكدًا أنه سيتم تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة وإجراء تحقيق دولي تشارك فيه الأمم المتحدة ومختلف الأطراف للتحقيق في جريمة الاغتيال.

وقال إن فلسطين مستعدة أن تكون جزءًا من لجنة تحقيق دولية ذات مصداقية، وأن توّفر الدعم اللازم للجنة تحقيق مستقلة، مشيرًا إلى هناك تحفظًا على أن تكون إسرائيل جزءًا منها، وتعتبر أنه يقوض مصداقية التحقيق.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الجهات الرسمية ستتابع مع نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة هذه الجريمة، تمهيدًا لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وصولًا إلى ملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم.

#شاهد الاحتلال يقتحم منزل الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة في بلدة بيت حنينا بالقدس pic.twitter.com/hKC0JgKzoT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 11, 2022

محاولة لطمس الجريمة

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة حملة تضليلية لطمس الحقيقية بروايات مضللة وكاذبة، بحثًا عن أبواب للهروب من تحمّل المسؤولية.

وقالت الخارجية في بيان اليوم الأربعاء، إن آلاف جرائم الإعدامات الميدانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال مرت دون أي تحقيقات، وإن لجان التحقيق العسكرية التي شكلتها دولة الاحتلال في بعض حالات الإعدامات الميدانية انتهت بتبرئة المجرمين والقتلة.

الخارجية والمغتربين// تدين جريمة اعدام الشهيد اليازوري وتطالب الإدارة الأمريكية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمهاhttps://t.co/Qyo6gvYhZM — State of Palestine – MFA (@pmofa) May 11, 2022

وأشارت إلى أن ذلك يتم عبر تلفيق وتزوير وإخفاء للأدلة القانونية أو أنها صورية تلجأ لتبرئة المجرمين تحت حجج وذرائع نفسية واهية أو إصدار أحكام مخففة على بعض المجرمين والقتلة، مما يثبت أن منظومة القضاء والمحاكم والتحقيقات في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.

وقالت إنها تقوم بالتغطية وتوفير الحماية للمجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم من القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الذين يُصدرون توجيهاتهم للجنود بما يسهّل عليهم التعامل مع الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب.

الأعلام الفلسطينية تزين منزل الش…هيدة شيرين أبو عاقلة في بلدة بيت حنينا بالقدس pic.twitter.com/0o9kELSzFG — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 11, 2022

وأكد البيان أن دولة فلسطين لا تثق بأي تحقيقات تُجريها دولة الاحتلال، لأنها -وفي ضوء تجاربها الطويلة- لا تؤدي إلى مكان سوى تبرئة المجرمين والقتلة.

وقالت “إن جريمة إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وجريمة إعدام الفتى اليازوري في جنين والبيرة هذا اليوم، هي جرائم مكتملة الأركان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد عبر إطلاق الرصاص الحي عليهما بقصد القتل”.

وزارة الصحة برام الله: ارتقاء الشاب ثائر ملط "اليازوري" (18 عاماً) بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال على جبل الطويل بمدينة البيرة. pic.twitter.com/m2MPvPTLHv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 11, 2022

وطالبت المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة بالنأي عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، ومساءلة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال لإجبارها على إيقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.