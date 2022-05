محاولة لطمس الجريمة.. السلطة الفلسطينية تنفي تلقيها طلبًا من إسرائيل بالتحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دعوات المسؤولين الإسرائيليين بشأن إجراء تحقيق في اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، جزء من حملة سياسية إعلامية إسرائيلية تضليلية تهدف إلى طمس الحقيقة.

ونفت السلطة الفلسطينية تلقيها طلبًا من إسرائيل بالتحقيق في اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة التي استشهدت اليوم شمالي الضفة الغربية.

وحمّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.

We hold the occupation government responsible for the assassination of journalist Shireen Abu Aqleh, may God have mercy on her. We deny what the PM of the occupation government announced that they were heading to the ##PA to conduct an investigation into her assassination. https://t.co/mKXoI4v1mp

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 11, 2022