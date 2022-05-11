مؤتمر للمانحين في بروكسل يجمع 6.7 مليار دولار لسوريا وجيرانها

جمع مؤتمر دولي للمانحين 6.7 مليار دولار لسوريا التي مزّقتها الحرب وجيرانها، الثلاثاء، على الرغم مما وصفه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي بمشاعر “الضجر” جراء استمرار الحرب التي دخلت الآن عامها 12.

وقال بوريل “نحن لا ننسى الشعب السوري والوضع في سوريا. بالتأكيد سوريا ومعاناة شعبها لم تعد في صدارة الأخبار الآن. هناك شعور مؤكد بالضجر بعد 11 عاما”.

وأضاف بوريل أن جميع السوريين تقريبا يعيشون الآن في فقر. ووفقا للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 6.9 مليون سوري داخليا ويوجد ما يزيد على 6.5 مليون خارج سوريا، منهم 5.7 مليون لاجئ تستضيفهم

دول مجاورة.

جاء ذلك خلال مؤتمر ضم ممثلين عن 55 دولة لكنه استبعد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي والذي تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

وسوف تستفيد تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر أيضا من المساعدات الإنسانية غير المخصصة لإعادة إعمار سوريا.

ومن إجمالي المبلغ الذي تم جمعه، تم تخصيص 6.1 مليار دولار للاجئين وطالبي اللجوء ومن هم بدون جنسية، في أكبر ميزانية منذ بدء خطة اللاجئين عام 2015.

وكانت الأمم المتحدة قالت إنّها تتطلّع للحصول على 10,5 مليار دولار لعام 2022 لتنفيذ استجابتها الإنسانية للأزمة السورية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن خلال مؤتمر بروكسل متوّجهاً إلى الجهات المانحة إن “السوريين لم يكونوا يوماً بحاجة إلى دعمكم أكثر من الوقت الحالي”.

وأضاف أن النزوح السوري الهائل يتواصل في حين يبقى طفيفاً التقدم الذي تحقّقه دمشق على صعيد تلبية المطالب الدولية المتعلّقة بالإصلاحات السياسية.

وأشار إلى أن “الأزمة الاقتصادية مستمرة والعنف مستمر وخطر التصعيد قائم على الدوام على الرغم من أن هناك جموداً عسكرياً نوعاً ما”.

وبدأت الحرب في سوريا عام 2011 ودخلت حالياً عامها الثاني عشر، وتقدّر حصيلة قتلى الصراع بأكثر من نصف مليون شخص.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمّ تسجيل 5,7 ملايين سوري كلاجئين، فيما تحذّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من أن 9,3 ملايين طفل في سوريا والدول المحيطة بحاجة إلى مساعدات إنسانية.