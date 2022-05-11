ليفربول يعبر أستون فيلا بصعوبة ويحتفظ بأمل “محدود” للتتويج بالدوري الإنجليزي (فيديو)
احتفظ فريق ليفربول بأمل محدود في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الصعب على مضيفه أستون فيلا 2-1 مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.
وتقدم البرازيلي دوجلاس لويز بهدف مبكر لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك الكاميروني جويل ماتيب التعادل لليفربول.
وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني دور البطولة مسجلًا هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 65.
🔥⚽️ردة فعل سريعة لليفربول #الدوري_الإنكليزي_الممتاز#beINPL pic.twitter.com/jBLAZZcvD0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2022
وتعطلت مساعي ليفربول في منافسة مانشستر سيتي على اللقب بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه توتنهام بهدف لكل منهما.
ورفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة من 36 مباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سيتي المتصدر الذي خاض 35 مباراة، أما أستون فيلا فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.
وبإمكان مانشستر سيتي أن يعاود الانفراد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه وولفرهامبتون، اليوم الأربعاء.
ليفربول يواصل الضغط على مانشستر سيتي
▶️ شاهد ملخص المباراة #الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #ليفربول_استون_فيلا #PremierLeague https://t.co/Zc9CKwyNtR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 10, 2022