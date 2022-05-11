قيادي في حماس: التهديدات باغتيال قادة المقاومة لا تخيفنا لكننا نأخذها على محمل الجد (فيديو)

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن أي خطوة تصعيدية من قوات الاحتلال سترد عليها المقاومة بشراسة، مضيفا أن قادة إسرائيل على علم واضح بمواقف المقاومة وإنها “حينما تقول تنفذ”.

وأضاف بدران، خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية في غزة قامت باطلاع كل من قطر ومصر بشأن التطورات الأخيرة في القدس والضفة الغربية كما أطلعت الأمم المتحدة على التطورات الأخيرة وما قد يترتب على ذلك إذا ما واصلت إسرائيل خطواتها التصعيدية ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن تهديدات الاحتلال باغتيال قيادات المقاومة “لا تخيفنا لكننا نأخذها على محمل الجد”.

وشدد بدران قائلا “لدينا أجهزة تتابع المناورات العسكرية والاستخباراتية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي ونقيم الوضع بشكل دقيق على الأرض”.

وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية حذرت في وقت سابق الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي “حماقة” بحق المسجد الأقصى وقادة المقاومة الفلسطينية.

وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان في مؤتمر صحفي إن الإقدام على استهداف أي من قادة المقاومة سيفتح على الاحتلال أبواب جهنم، وتتعدى ارتداداته حدود فلسطين.

وردا على بعض استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تحدثت عن مدى نجاح سيناريو إسرائيلي جديد لاغتيال قيادات من المقاومة الفلسطينية خاصة يحيى السنوار، قال القيادي في حركة حماس إن هذه الاستطلاعات تعبر عن يمين إسرائيلي متطرف ونحن نعرف جيدا “عدوانية أطروحات هذه اليمين الإسرائيلي المتطرف”.

وتابع قائلا إن السلطات الأمنية الإسرائيلية جربت سياسة الاغتيال ضد الكوادر الفلسطينية في العقود الماضية، لكن هذه السياسة لم تزد الحركة إلا قوة ونشاطا مضيفا “أننا نعرف حسابات قوة الاحتلال ولا نأمن غدرهم لكننا جاهزون لكل السيناريوهات”.

وكشف بدران أن الذكرى السنوية لمعركة “سيف القدس” والتطورات الميدانية التي شهدتها القدس والداخل الإسرائيلي ألزمت ساسة الاحتلال بإعادة النظر في الكثير من مواقفهم العدائية ضد الفلسطينيين.

وقال “إن الاحداث التي وقعت في القدس والضفة الغربية جعلت جميع الفلسطينيين يتحدون ضد إسرائيل باعتبارها عدو غاصب، لكن الإشكال هو أن السلطة الفلسطينية لا زالت تؤمن بالتسوية السياسية في حين أن قادة إسرائيل يكتفون بلقاءات يتيمة ووعود فارغة تقدم لقيادات السلطة الفلسطينية”.

وشدد بدران على أن هناك سخط شعبي من أداء السلطة الفلسطينية جراء استمرار التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال وإصرار الأخيرة على استهداف جميع عناصر المقاومة في القدس والضفة الغربية.

وتابع: “المقاومة ليست حكرا على فصيل فلسطيني دون آخر لكننا نؤمن بأن المقاومة المسلحة هي التي يجب اعتمادها أولا. لكننا لا نرفض المقاومة السياسية أو الشعبية”.