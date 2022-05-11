فصائل المقاومة الفلسطينية: اغتيال شيرين أبو عاقلة جريمة بشعة تؤكد وحشية الاحتلال

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وعدّت استهدافها محاولة “للتشويش على الصورة الحقيقية للاحتلال الذي يمارس أبشع الجرائم” بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، الأربعاء، إن اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي لمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة “جريمة بشعة تؤكد وحشية الاحتلال”.

وأضافت دائرة الإعلام العسكري التابعة لكتائب القسام في بيان أنها “تنعى الصحفية الفلسطينية القديرة الشاهدة على الحقيقة شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها قوات الغدر الصهيونية في جنين أثناء قيامها بواجبها المهني”.

وتابعت “هذه الجريمة البشعة تؤكد من جديد على وحشية الاحتلال وبطشه ومحاولاته الدؤوبة واليائسة في إخفاء جرائمه وإسكات صوت الحقيقة”.

من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استشهاد شيرين أبو عاقلة “جريمة دامغة شاهدة على إرهاب الاحتلال”.

وقالت الحركة في بيان “أقدم جيش الاحتلال على ارتكاب جريمة بشعة استهدفت هذه المرة الصحفيين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون الاحتلال ويوثقون جرائمه”.

وأوضح البيان أن استهداف الإعلام والاعتداء على الصحفيين “نهج ثابت في سياسة الاحتلال، وأن الشواهد على ذلك عديدة”.

ونعى الناطق العسكري لكتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقال في بيان: “إذا اعتقد عدونا الصهيوني أنه بهذا الاغتيال الجبان سيطمس صورة الحقيقة التي نزفت من أجلها دماء الصحفية شيرين أبو عاقلة فهو واهم”.

واستنكرت “فصائل المقاومة الفلسطينية” في بيان جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وقالت في بيان إن “جريمة الإعدام النكراء للصحفية شيرين تأتي في إطار مساعي الاحتلال الخبيثة لتغييب الحق، وهي محاولة خائبة للتشويش على الصورة الحقيقية للاحتلال الذي يمارس أبشع جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا”.

ووجهت الفصائل التحية إلى الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية التي تعمل ليل نهار “لفضح جرائم الاحتلال وكشف زيف روايته وإظهار حقيقة بطشه وتغوله بحق شعبنا وأرضنا”.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الزميلة شيرين جراء إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر.

وأبو عاقلة من مواليد مدينة القدس عام 1971، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن، وتحمل أيضًا الجنسية الأمريكية.