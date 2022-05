صحفيون حول العالم يستنكرون اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.. وتعهّد بإحالة قضيتها إلى “الجنائية الدولية”

استنكر صحفيون من مختلف أنحاء العالم جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

وتعهّد الاتحاد الدولي للصحفيين بإحالة قضيتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لفضح “الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين” من قوات الاحتلال.

وأكد الأمين العام للاتحاد أنتوني بيلانغر أن اغتيال الزميلة شيرين “جريمة مروعة واستهداف متعمد ومنهجي من قناصة إسرائيليين”.

IFJ GS @abellanger49 on the killing of Palestinian journalist Shireen Abu Aqleh 👇

"While the full details of this horrific murder are still emerging, testimony from journalists who were with her when she was killed point towards this being another deliberate… (1/4) pic.twitter.com/ovz8jJdBxX

— IFJ (@IFJGlobal) May 11, 2022