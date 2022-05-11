صحفيون حول العالم يستنكرون اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة.. وتعهّد بإحالة قضيتها إلى “الجنائية الدولية”

استنكر صحفيون من مختلف أنحاء العالم جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي.

وتعهّد الاتحاد الدولي للصحفيين بإحالة قضيتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لفضح “الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين” من قوات الاحتلال.

وأكد الأمين العام للاتحاد أنتوني بيلانغر أن اغتيال الزميلة شيرين “جريمة مروعة واستهداف متعمد ومنهجي من قناصة إسرائيليين”.

IFJ GS @abellanger49 on the killing of Palestinian journalist Shireen Abu Aqleh 👇

"While the full details of this horrific murder are still emerging, testimony from journalists who were with her when she was killed point towards this being another deliberate… (1/4) pic.twitter.com/ovz8jJdBxX — IFJ (@IFJGlobal) May 11, 2022

وقال في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني ““بينما تظهر واحدة تلو الأخرى التفاصيل الكاملة لهذه الجريمة المروعة فإن شهادات الصحفيين الذين كانوا معها عندما قُتلت تشير إلى أنه استهداف متعمد ومنهجي”.

وأضاف أن الزميلة شيرين أبو عاقلة والصحفيين المرافقين لها كانوا يرتدون “سترات وخوذًا الصحفيين” ورغم ذلك “تم استهدافها”.

وشدد بيلانغر على أن الزميلة الراحلة “لم تكن بجانب المتظاهرين ولم تكن تشكل تهديدًا” إلا أن استهدافها كان بدافع “منعها من الشهادة وقول الحقيقة بشأن العملية الإسرائيلية في جنين”.

وأشار إلى أن الاتحاد سيحيل قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية “للمطالبة بالعدالة”.

وأوضح “بينما نطالب بإيقاف الاستهداف الروسي للصحفيين الأوكرانيين، يجب أن نطالب بإنهاء الاستهداف الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين وإحقاق العدالة لهم”.

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد تقدّم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق، لبحث الانتهاكات التي تمارسها القوات الروسية ضد الصحفيين في أوكرانيا بصفتها “استهدافًا ممنهجًا”.

شهيدة الصحافة

بدورها، أدانت نقابة الصحفيين المصريين “بأشد العبارات” اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، ودعت إلى فتح تحقيق دولي “لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها”.

وقال نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في بيان “تدين نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة بالأراضي المحتلة أثناء ممارسة مهام عملها الصحفي”.

وطالب في البيان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية “بمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها الأخيرة بحق شهيدة الصحافة” ودعا إلى فتح تحقيق دولي موسع بشأن هذه الجريمة وكل جرائم قوات الاحتلال المتكررة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف رشوان أن ما ارتكبته قوات الاحتلال، اليوم، بحق الزميلة شيرين أبو عاقلة “مخالفة لكل القوانين الدولية”.

وفي السياق، دعت نقابة الصحفيين المصريين كل الجهات الأممية المختصة إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين في ممارسة عملهم المهني من اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الزملاء الصحفيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة “هم عين العالم على حقيقة ما يجري في فلسطين”.

وأدانت شبكة الجزيرة الإعلامية هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته.

وحمّلت قناة الجزيرة الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال المسؤولية عن مقتل الزميلة شيرين، وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بإدانة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها، لتعمّدها استهداف شيرين أبو عاقلة وقتلها عمدًا.