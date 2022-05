دول ونقابات ومنظمات عربية تدين بشدة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة

أدانت دول ومنظمات ونقابات وشخصيات عربية، الأربعاء، اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

نعت الرئاسة الجزائرية استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص “الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

وقالت في بيان على تويتر “تتقدم المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بتعازيها لعائلة الفقيدة وللفلسطينيين الأشقاء ولأسرة الجزيرة راجين من المولى أن يتغمد روحها برحمته الواسعة”.

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بشدة اغتيال أبو عاقلة، واصفًا إياها بـ”الجريمة البشعة والاعتداء الصارخ على حرية الصحافة”.

ودعا الصفدي عبر حسابه على تويتر إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة قائلًا “رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين، صحفية محترفة وصوتًا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. أحر التعازي لذويها وقناة الجزيرة”.

قالت متحدثة الخارجية القطرية لولوة الخاطر عبر تويتر بالإنجليزية “قتل الاحتلال الإسرائيلي صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة بإطلاق النار على وجهها وهي ترتدي سترة وخوذة الصحافة، بينما كانت تغطي هجومهم في مخيم جنين للاجئين”.

وأضافت الخاطر “يجب أن يتوقف الإرهاب الإسرائيلي الذي ترعاه الدولة، ويجب أن يتوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل”.

Israeli occupation killed Aljazeera journalist Sherine Abu Aqleh by shooting her in the face while wearing the Press vest and a helmet. She was covering their attack in Jenin refugee camp. This state sponsored Israeli terrorism must STOP, unconditional support to Israel must END. pic.twitter.com/Zg5QZkJ2bx

