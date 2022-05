تقرير: فاتورة غالية تدفعها أوربا بعد الحرب على أوكرانيا والركود الاقتصادي يلوح في الأفق

رصد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية تأثير استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوربي والفاتورة المكلفة التي يتكبدها الغرب.

وأوضح التقرير أنه بينما كان الاقتصاد العالمي يتعافي من تداعيات جانحة كورونا جاء الهجوم الروسي على أوكرانيا ليتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

