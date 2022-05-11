تقرير: فاتورة غالية تدفعها أوربا بعد الحرب على أوكرانيا والركود الاقتصادي يلوح في الأفق

رصد تقرير نشرته صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية تأثير استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا على الاقتصاد الأوربي والفاتورة المكلفة التي يتكبدها الغرب.

وأوضح التقرير أنه بينما كان الاقتصاد العالمي يتعافي من تداعيات جانحة كورونا جاء الهجوم الروسي على أوكرانيا ليتسبب في موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.

Western economies are creaking under high oil and gas prices, with no relief in sight. https://t.co/GtTookSGWz via @WSJ #economy #energy — Jodi Xu Klein (@jodixu) May 10, 2022

ولفت التقرير إلى أن فشل القوات الروسية في تحقيق نصر سريع في أوكرانيا قد يتسبب في المزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة دون أن يشهد تراجعا خلال العام الجاري.

ورجحت الصحيفة الأمريكية استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول مما كان متوقعا عندما بدأ الهجوم ما يؤثر على القدرة الشرائية للأسر ويتسبب في ارتفاع تكاليف الإنتاج أكثر.

وقال بن فان بيردن الرئيس التنفيذي لشركة (شل) للنفط، الأسبوع الماضي “نحن ندرك تماما كل الصعوبات التي تجلبها أسعار الطاقة المرتفعة من زيادة كبيرة جدا في تكلفة المعيشة وهذا أمر مؤلم للكثير من الأشخاص”، حسبما نقلت (وول ستريت جورنال).

ويتوقع الاقتصاديون-حسب التقرير-أن تشهد أسعار الكهرباء ووقود التدفئة والبنزين المزيد من الارتفاع ما يؤثر على النمو في جميع الدول باستثناء الدول المصدرة للطاقة.

ويُقدر الاقتصاديون في بنك (جي بي مورغان) أن يرتفع البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 20% وينخفض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بمقدار 9.6 مليار دولار شهريا بعد غزو أوكرانيا.

ركود أوربي

وأشار التقرير إلى أن الوضع في أوربا قد يصبح “أسوأ” لأنها تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة حيث تذهب نسبة كبيرة من صافي إنفاق الأسر والشركات إلى الموردين في روسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومع سعي أوربا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية سيصب ذلك في مصلحة الولايات المتحدة التي أصبحت مصدرا مهما للغاز الطبيعي المسال في منطقة اليورو.

وشهدت أسعار الطاقة المنزلية في أوربا زيادة بنسبة 40% تقريبا خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة بالعام الماضي وهي الزيادة الأكبر منذ السبعينيات.

ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد انكمش في الربع الأول إلا أن الإنفاق الاستهلاكي حقق نموا سريعا، وذلك بينما أعلنت فرنسا وإسبانيا انخفاض في إنفاق الأسرة.

وفي السياق، ذكر التقرير أن بنك (سي إي بي) سويدي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 3.5% إلى 2.6%، في حين خفض توقعاته لمنطقة اليورو إلى النصف تقريبا وأنها بعد أن كانت 4% أصبحت 2.1%.

وسلط التقرير الضوء أيضا على أن المستهلكين في أوربا والولايات المتحدة على حد سواء تمكنوا من تجميع بعض المدخرات خلال أزمة كورونا إلا أن سرعة ارتفاع الأسعار في أوربا أدى إلى تآكل مدخراتهم في وقت قصير.

وحذّر الخبراء من أن الاقتصاد البريطاني سيكون على أعتاب ركود خلال العام المقبل، في ظل توقعات قاتمة بزيادة أسعار الطاقة أكثر بعد أن ارتفعت بنسبة 54% في أبريل.

ومن المتوقع أن تقفز أسعار الطاقة بنسبة 40% في أكتوبر/تشرين الأول، حسب المصدر ذاته.

وبشكل عام، أكد التقرير أن أوربا ستشهد تباطؤ اقتصادي “حاد وهو أمر لا مفر منه” في حين يعتقد بعض الاقتصاديين أن القارة الأوربية يمكن أن تتجنب حالة الركود بالاعتماد على مدخرات عصر الوباء لإنفاقها.

وقال إن الانقطاع التام لإمدادات النفط والغاز الطبيعي الروسي قد يُسبب ضررا كبيرا لقدرة الإنتاج في أوربا.