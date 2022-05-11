باستهداف مباشر في القلب.. استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بمدينة البيرة وسط الضفة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد فتى بعد إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية.

وقالت الوزارة إن الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري (18 عامًا) استشهد بعد إصابته برصاصة في القلب بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل بمدينة البيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في جبل الطويل بمدينة البيرة أطلقت خلالها الرصاص الحي تجاه المواطنين، مما أدى إلى استشهاد اليازوري -وهو طالب في مدرسة الهاشمية بمدينة البيرة- وإصابة فتى آخر (17 عامًا) برصاصة في قدمه.

وتحدثت مصادر محلية عن اندلاع مواجهات في المنطقة التي استشهد فيها اليازوري، خلال حملة اعتقالات نفّذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

#عاجل| وزارة الصحة: "شـهــ.ـيد البيرة هو الشاب ثائر خليل مصلط اليازوري 18 عامًا". pic.twitter.com/vU57H1Utpk — وكالة شهاب | عاجل (@ShehabBreaking) May 11, 2022

وبذلك، يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي إلى 52 شهيدًا في الضفة الغربية وشرقي القدس منذ مطلع العام الجاري، وسط تصاعد للتوترات جراء اقتحام قوات الاحتلال للمدن والبلدات الفلسطينية.

الخارجية الفلسطينية تدين

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة البيرة، وأدت إلى استشهاد الفتى ثائر خليل مصلط (16 عامًا) بعد إصابته برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال عند جبل الطويل، وإصابة فتى آخر”.

وقالت الوزارة في بيان “هذه الجريمة البشعة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف نفتالي بينيت الذي أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات جيش الاحتلال أو ممارساته”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالنأي عن سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وازدواجية معاييره في مبادئ حقوق الإنسان.

كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها، والبدء فورًا بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال وصولًا إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.

ودعت الوزارة الإدارة الأمريكية إلى سرعة التدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف جرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وقالت إنها تتابع ملف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع الجهات الدولية المختصة.