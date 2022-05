القبض على 9 مسافرين بعد نشر صور مرعبة تسببت في حالة ذعر بين ركاب طائرة

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على 9 مراهقين بعد إرسالهم صورًا تظهر حطام طائرة على هواتف ركاب طائرة كانت في طريقها إلى تركيا من مطار بن غوريون، الثلاثاء.

وألغى قائد طائرة تابعة لشركة (أناضول جيت) التركية إقلاعها من مطار بن غوريون بعد أن تلقى الركاب صورًا لتحطم طائرة على هواتفهم، حسبما نقلت صحيفة (تايمز أو إسرائيل).

وتسببت هذه الصور في حالة من الذعر والهلع، وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية في بيان لها إن الحادثة وقعت قبيل وقت قصير من موعد إقلاع الطائرة.

9 passengers arrested for sending airplane crash photos using iPhone AirDrop on board a flight from Tel Aviv's Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/LQUOs0wMEI

— Marcos Oliveira 📸🗞️ (@AeroMarcos320) May 10, 2022