القبض على 9 مسافرين بعد نشر صور مرعبة تسببت في حالة ذعر بين ركاب طائرة

ألقت السلطات الإسرائيلية القبض على 9 مراهقين بعد إرسالهم صورًا تظهر حطام طائرة على هواتف ركاب طائرة كانت في طريقها إلى تركيا من مطار بن غوريون، الثلاثاء.

وألغى قائد طائرة تابعة لشركة (أناضول جيت) التركية إقلاعها من مطار بن غوريون بعد أن تلقى الركاب صورًا لتحطم طائرة على هواتفهم، حسبما نقلت صحيفة (تايمز أو إسرائيل).

وتسببت هذه الصور في حالة من الذعر والهلع، وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية في بيان لها إن الحادثة وقعت قبيل وقت قصير من موعد إقلاع الطائرة.

9 passengers arrested for sending airplane crash photos using iPhone AirDrop on board a flight from Tel Aviv's Ben Gurion Airport. pic.twitter.com/LQUOs0wMEI — Marcos Oliveira 📸🗞️ (@AeroMarcos320) May 10, 2022

وأوضح البيان أن الشرطة استجوبت المشتبه بهم للتأكد من عدم جود “تهديد إرهابي محتمل” أو تعرّض الطائرة لهجوم إلكتروني عبر الإنترنت.

وأشار إلى السماح للطائرة بالإقلاع بعد خضوعها لفحص أمني مكثف تسبب في تأخر الرحلة لبعض الوقت.

وأفادت هيئة المطارات بإنزال المشتبه بهم من الطائرة قبيل مغادرتها بعد تأخير دام 4 ساعات، ولم يوضح بيان الهيئة عدد الأشخاص الذين تلقوا هذه الصور.

ونقلت صحيفة (جوريزالم بوست) عن المتحدث باسم الهيئة عوفر ليفلر قوله إن المشتبه بهم “استخدموا برنامج شركة آبل (آير دروب) لتداول صور مخيفة لحطام طائرة ما تسبب في حالة من الذعر.

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن المشتبه بهم جميعهم يبلغون من العمر 18 عامًا، ما يسمح بمحاكمتهم بتهمة نشر معلومات كاذبة، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 3 سنوات كحد أقصى.

وتابعت أن الهدف من قيامهم بنشر معلومات كاذبة هو “إثارة الخوف والذعر بين الركاب”، حسب المصدر ذاته.

وأشادت هيئة الطيران بتصرف الطيار الذي قرر تأجيل الرحلة، وطلب من الركاب جميعهم مغادرة الطائرة لإجراء المزيد من الفحوصات، وقامت أطقم الأمن بفحص الأمتعة كلها قبل السماح للطائرة بالإقلاع.

وكان على متن الطائرة 160 راكبًا، وكانت تسير في طريقها إلى موقع الإقلاع عندما أبلغ الركاب الطاقم أنهم تلقوا الصور.