الأهلي المصري يلجأ إلى المحكمة الرياضية بشأن أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال الأفريقي

قرر النادي الأهلي المصري -بطل آخر نسختين من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم- اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) “طلبًا للعدالة” في أزمة ملعب نهائي البطولة القارية، ردًّا على رفض الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامة المباراة على ملعب محايد.

وقال الأهلي -في بيان عبر موقعه الإلكتروني- إنه سيطعن على قرار الكاف في هذا الشأن، وسيطلب إجراءات مستعجلة للفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة أواخر الشهر الجاري.

وأعلن الكاف إقامة المباراة في المغرب، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه يدرس حاليًا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابًا وإيابًا.

واقترب الأهلي من التأهل إلى نهائي البطولة القارية الأبرز للأندية للموسم الثالث على التوالي، بعد انتصاره 4-صفر على ضيفه وفاق سطيف الجزائري يوم السبت الماضي، بينما تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وعاد الوداد البيضاوي المغربي بالفوز 3-1 من ملعب بترو أتليتيكو الأنغولي، قبل ضيافته مباراة الإياب يوم الجمعة.

🚨| الأهلي يقرر تصعيد أزمة ملعب نهائي دوري الأبطال للمحكمة الرياضية الدولية pic.twitter.com/MtO7QPl9OA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2022

ويأمل الأهلي صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب (10 مرات) عدم تعطيل العدالة، ويطالب بإجراءات عاجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة حتى يتم الفصل في هذا الأمر.

وجاء قرار الأهلي بالتصعيد إلى المحكمة الرياضية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، بجانب مخالفات قانونية أخرى.

وأضاف البيان “الكاف استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة، وتم سحب العرض الآخر دون الإعلان عنه أو عن أسبابه”.

🚨| الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لمتابعة موقف الأهلي من قرار كاف. pic.twitter.com/Nv54zOjVEo — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 10, 2022

تدخّل الاتحاد المصري

وقال الاتحاد المصري للعبة في بيان إنه خاطب الكاف من أجل إقامة المباراة على ملعب محايد بعد اختيار استاد محمد الخامس في الدار البيضاء لضيافة النهائي.

وأضاف الاتحاد عبر موقعه الإلكتروني “نرفض بشدة إقامة المباراة النهائية في المغرب لا سيما أن هذا القرار يضر بمبدأ تكافؤ الفرص بعد اقتراب الأهلي والوداد من التأهل إلى النهائي”.

وذكر الكاف في بيان الاثنين أنه “بالنظر إلى القرار السابق في 17 يوليو/تموز 2019 بإقامة المباراة النهائية من مواجهة واحدة، فقد تلقى الاتحاد عرضين من الاتحاد المغربي ونظيره السنغالي لضيافة النهائي. لكن الاتحاد السنغالي سحب عرضه ليُضيِّف المغرب المباراة النهائية”.