إيلون ماسك سيلغي الحظر المفروض على حساب ترمب في تويتر

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الثلاثاء، إنه سيلغي الحظر الذي فرضته منصة تويتر على حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، واصفًا قرار الحظر بأنه كان “سيء أخلاقيا و أحمق لأبعد الحدود”.

وقال ماسك الذي قبلت تويتر عرضه بالاستحواذ على الشركة مقابل 44 مليار دولار أواخر الشهر الماضي، إنه تحدث إلى مؤسس الشركة جاك دورسي واتفقا على ضرورة أن تكون عمليات الحظر الدائمة نادرة للغاية.

وأضاف ماسك في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز “أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر حساب دونالد ترمب”.

وتابع “أعتقد أن ذلك كان خطأً، لأنه أدى إلى عزل جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت لدونالد ترمب”.

وأقر ماسك بأنه لا يمتلك موقع تويتر بعد، لكنه قال إنه ودورسي يتفقان على أنه “لا ينبغي أن يكون لدينا حظر دائم”.

ومضى قائلا “هذا لا يعني أن شخصًا ما يمكنه أن يقول ما يريد قوله إذا قال شيئًا غير قانوني أو مدمر للعالم، فيجب أن يكون هناك تعليق مؤقت، أو يجب جعل هذه التغريدة المعينة غير مرئية”.

وكانت حسابات ترمب قد أغلقت على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك تمامًا بعد مداهمة أنصاره للكونغرس في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، على أساس أنه حرض على الاقتحام.

وأشار موقع تويتر في قراره إلى “خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وصرح ترمب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز الأمريكية أنه لن يعود إلى تويتر حتى لو أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأدى تعليق حساب ترمب، الذي كان يضم أكثر من 88 مليون متابع، إلى إسكات المنصة الأساسية التي كان يتحدث من خلالها قبل أيام من نهاية فترة رئاسته، ويأتي بعد سنوات من الجدل حول كيفية قيام شركات

التواصل الاجتماعي بإدارة حسابات الزعماء العالميين الأقوياء.