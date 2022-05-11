واشنطن وباريس والأمم المتحدة.. مطالب عربية ودولية بتحقيق “شامل وفوري” في استشهاد شيرين أبو عاقلة

طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والجامعة العربية وهولندا وفرنسا وعدد من المنظمات الدولية، الأربعاء، بإجراء تحقيق “شفاف وشامل” في استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية.

الولايات المتحدة

ندد البيت الأبيض بقوة اغتيال أبو عاقلة، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ودعا لفتح تحقيق في وفاتها.

وقالت كارين جان-بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى ولاية إيلينوي “ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها”.

الأمم المتحدة

أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة “استياءها” إثر استشهاد أبو عاقلة، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات مقتلها.

وقالت المفوضية في تغريدة الأربعاء إن “أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع”، مطالبة بـ”وقف الإفلات من العقاب”، وبتحقيق “مستقل وشفاف حول مقتل أبو عاقلة”.

مكتب حقوق الإنسان @UNHumanRights يحث على إجراء تحقيق مستقل في مقتل مراسلة الجزيرة #شيرين_ابو_عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في جنين. #فلسطين "مكتبنا الميداني سيقوم بالتحقق من الحقائق.

نحث على إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتلها. يجب إنهاء الإفلات من العقاب." https://t.co/EB2CzqmDQW — الأمم المتحدة (@UNarabic) May 11, 2022

الاتحاد الأوربي

طالب الاتحاد الأوربي بتحقيق مستقل حول ملابسات استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل في بيان “لا بد من أن يوضح تحقيق معمق ومستقل في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث، وأن يحال المسؤولون (عنها) أمام القضاء”.

وأضاف البيان أن “الاتحاد الأوربي يدين بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية في قناة الجزيرة. من غير المقبول استهداف الصحفيين أثناء أدائهم عملهم. يجب ضمان سلامة الصحفيين الذين يغطون حالات النزاع وحمايتهم في جميع الأوقات”.

الجامعة العربية

وصفت الجامعة العربية، في بيان، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة بـ”وأد صوت الحق والحقيقة والحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية”.

وحمّلت الجامعة العربية “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، والتي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة”.

منظمة التعاون الإسلامي

ذكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أن اغتيال أبو عاقلة أثناء القيام بواجبها الصحفي “انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية يستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة”.

وأوضح البيان أن ذلك “يأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية لحرية الصحافة والإعلام، ضمن سياستها الهادفة لمصادرة الحقيقة وتكميم الأفواه والتغطية على انتهاكاتها اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي”.

هولندا

قال وزير خارجية هولندا فوبكه هوكسترا “مصدوم من الوفاة المأساوية لصحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في الضفة الغربية، لا غنى عن حرية الصحافة وسلامة الصحفيين من أجل إقامة مجتمعات حرة وديمقراطية في أي مكان في العالم”.

ودعا هوكسترا إلى التحقيق في الحقائق والظروف التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة.

بريطانيا

قالت متحدثة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز على تويتر “صدمني وأحزنني خبر مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة رحمها الله، أثناء القيام بعملها في الضفة الغربية”.

وشددت على أن بلادها “ملتزمة بالتنديد بالعنف ضد الصحفيين ودعم حقهم في العمل دون خوف على سلامتهم”.

لقد صدمني وأحزنني خبر مقتل صحفية الجزيرة #شيرين_ابو_عاقلة رحمها الله، أثناء القيام بعملها في الضفة الغربية. إن المملكة المتّحدة 🇬🇧ملتزمة بالتنديد بالعنف ضد الصحفيين 🎥 📸 🖊ودعم حقّهم في العمل دون خوف على سلامتهم. https://t.co/Utxdc3InlZ #الجزيرة — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) May 11, 2022

فرنسا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي إن “فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة”.

وأضافت “تجدد فرنسا التزامها الثابت والقوي، في كل أنحاء العالم، إلى جانب حرية الصحافة وحماية الصحفيين وجميع من يسهم تعبيرهم في (ضمان) معلومة حرة وفي النقاش العام”.

اليونسكو

قالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي إن “قتل صحفي يمكن التعرّف إليه بسهولة في منطقة نزاع، انتهاك للقانون الدولي”، داعية “السلطات المعنية إلى التحقيق في الجريمة واقتياد المسؤولين عنها إلى القضاء”.

لبنان

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “الاحتلال الإسرائيلي يضيف بجريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى تاريخه الدموي فصلًا جديدًا من التعسف والاعتداء والاستهتار بالحياة والعدالة”.

وقدّم عون، في برقية وجّهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التعازي في “استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الغدر الإسرائيلي”، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

قطر

وصفت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن اغتيال أبو عاقلة “جريمة شنيعة وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعدٍ سافر على حرية الإعلام والتعبير”.

وشدّدت قطر على ضرورة مساءلة الاحتلال على هذه الجريمة المروّعة وتقديم الضالعين فيها إلى العدالة الدولية، لا سيما وأن القانون الإنساني الدولي يعد الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاعات المسلحة مدنيين ويجب احترامهم وحمايتهم.

بيان | قطر تدين بأشدّ العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة 🔗 لقراءة البيان : https://t.co/2o5nzdKnQ0#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5A9JZgP1dP — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 11, 2022

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن “جريمة الاغتيال النكراء للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، تُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعديًا سافرًا على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير”.

وطالبت بـ”البدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة الناجزة في الواقعة”.

اليمن

أدانت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بشدة اغتيال أبو عاقلة داعية “إلى محاسبة مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف في بيان “اغتيال الكيان الصهيوني الإرهابي لشيرين أبو عاقلة”، مؤكدًا أن “هذه الجريمة بحق الصحافة والصحفيين تبرهن بقوة أمام العالم على بشاعة هذا الكيان الغاشم”.

يدين #الأزهر الشَّريف بشدة اغتيال الكيان الصهيوني الإرهابي للصَّحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بالرصاص الحي صباح اليوم الأربعاء في أثناء قيامها بعملها ومهمتها الصَّحفية في نقل جرائم هذا الكيان في مدينة جنين شمال الضفة الغربية#شرين_ابو_عاقلة #شيرين_ابو_عاقلة #ShireenAbuAqla pic.twitter.com/4fGoy6rfCw — الأزهر الشريف (@AlAzhar) May 11, 2022

البحرين

عبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها إلى الشعب الفلسطيني وعائلة أبو عاقلة والأسرة الصحفية والإعلامية العربية، وطالبت بإجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.