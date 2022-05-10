195 مليون دولار سعر لوحة لوجه مارلين مونرو

بيعت لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة موسيقى البوب آندي وارهول في ستينيات القرن الماضي في مزاد مقابل 195 مليون دولار، وهو رقم قياسي لعمل فني أمريكي يباع في مزاد.

واللوحة المسماة (شوت سيج بلو مارلين) تأتي ضمن سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة في أعقاب وفاتها عام 1962.

ويشير عنوانها إلى حادثة أطلقت فيها امرأة النار من مسدس على مجموعة من أربع صور لمارلين في إستوديو وارهول، على الرغم من أن هذه اللوحة لم تصبها رصاصة.

وبيعت اللوحة في مزاد لدار كريستيز في نيويورك أمس الاثنين، وبلغت القيمة التقديرية لها قبل البيع نحو 200 مليون دولار.

وكسرت عملية البيع الرقم القياسي السابق لعمل فني أمريكي يعرض في مزاد، حيث بيعت عام 2017 لوحة لجان ميشيل باسكيات تعود لعام 1982 مقابل 110.5 ملايين دولار.

وتعد اللوحة التي تحاكي وجه مونرو عام 1964، بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح، واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو.

وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس أمان في زيورخ، وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

واعتمد وارهول في رسم اللوحة على صورة ترويجية لمونرو من فيلم “نياغرا” عام 1953.

وكانت مونرو واحدة من أبرز نجوم هوليوود قبل أن تلقى حتفها بجرعة زائدة من المخدرات بمنزلها في لوس أنجليس في 4 أغسطس/ آب 1962.