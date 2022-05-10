الأخبار

الجيش الأوكراني يُسقط مروحية روسية في جزيرة الثعبان (فيديو)

لحظات قبل إصابة المروحية الروسية بصاروخ أوكراني على جزيرة الثعبان (مواقع التواصل)
9/5/2022-|آخر تحديث: 10/5/202212:22 AM (مكة المكرمة)

نشر الجيش الأوكراني مقطعًا مصورًا يُظهر تعرّض مروحية روسية لهجوم على جزيرة الثعبان أثناء علمية إنزال عسكري.

ونشرت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، الأحد، المقطع الذي ظهرت فيه المروحية وهي تحلق في سماء الجزيرة لتقديم المساعدة للجنود الجرحى الذين أصيبوا يوم السبت الماضي.

وكشفت لقطات الفيديو من مواقع مختلفة لحظة قصف المروحية الروسية بما يعتقد أنه صاروخ أوكراني، وسقوطها على أرض جزيرة الثعبان في البحر الأسود وسط كومة من النار والدخان.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت الماضي، أن مسيّرة مسلحة تابعة لها دمّرت زورق إنزال من طراز (سيرنا) ومنظومة صاروخية دفاعية في الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة الروسية.

ونشرت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا بالأبيض والأسود التُقط من الجو، يُظهر -على ما يبدو- انفجارًا أصاب سفينة صغيرة وتطاير الحطام.

وتُعد جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

ومنذ اليوم الأول للحرب عندما هاجمها الروس للاستيلاء عليها، أصبحت هذه الجزيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية. 

وتوفر جزيرة الثعبان -التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة- منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها، حيث تقع على مسافة نحو 50 كيلومترًا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوربا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة نحو 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريًّا بضرب كل الساحل الأوكراني.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي