الجيش الأوكراني يُسقط مروحية روسية في جزيرة الثعبان (فيديو)

نشر الجيش الأوكراني مقطعًا مصورًا يُظهر تعرّض مروحية روسية لهجوم على جزيرة الثعبان أثناء علمية إنزال عسكري.

ونشرت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، الأحد، المقطع الذي ظهرت فيه المروحية وهي تحلق في سماء الجزيرة لتقديم المساعدة للجنود الجرحى الذين أصيبوا يوم السبت الماضي.

وكشفت لقطات الفيديو من مواقع مختلفة لحظة قصف المروحية الروسية بما يعتقد أنه صاروخ أوكراني، وسقوطها على أرض جزيرة الثعبان في البحر الأسود وسط كومة من النار والدخان.

أثناء عملية إنزال.. الجيش الأوكراني يُسقط مروحية روسية في جزيرة الأفعى بالبحر الأسود قرب الساحل الشرقي لأوكرانيا#أوكرانيا #روسيا #الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/KOcTEpNhDN — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2022

من جهة أخرى، كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، السبت الماضي، أن مسيّرة مسلحة تابعة لها دمّرت زورق إنزال من طراز (سيرنا) ومنظومة صاروخية دفاعية في الجزيرة الصغيرة الخاضعة للسيطرة الروسية.

ونشرت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا بالأبيض والأسود التُقط من الجو، يُظهر -على ما يبدو- انفجارًا أصاب سفينة صغيرة وتطاير الحطام.

وزارة الدفاع الأوكرانية تنشر فيديو لمسيرة تدمر زورق إنزال روسي يحمل جنودا بجزيرة #الثعبان الخاضعة للسيطرة الروسية في البحر الأسود#الحرب_الروسية_الأوكرانية #مباشر_أوكرانيا pic.twitter.com/MlJiDoh5P5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 7, 2022

وتُعد جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود، تسمح بتشكيل تهديدات خطيرة ومكشوفة في الوقت نفسه.

ومنذ اليوم الأول للحرب عندما هاجمها الروس للاستيلاء عليها، أصبحت هذه الجزيرة رمزًا للمقاومة الأوكرانية.

وتوفر جزيرة الثعبان -التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة- منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها، حيث تقع على مسافة نحو 50 كيلومترًا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوربا والطريق التجاري المهم، وعلى مسافة نحو 100 كيلومتر من أوديسا، وتسمح نظريًّا بضرب كل الساحل الأوكراني.