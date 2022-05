بعد اكتشافه في المملكة المتحدة.. ما هو فيروس جدري القرود وكيف ينتقل بين البشر؟

أعلنت الهيئات الصحية في المملكة المتحدة اكتشاف إصابة بفيروس جدري القرود -وهي عدوى فيروسية نادرة مرتبطة بمرض الجدري- لدى شخص سافر مؤخرا إلى نيجيريا.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية، السبت الماضي، في بيان إن المريض يتلقى رعاية “متخصصة ” داخل وحدة العزل في مستشفى الأمراض المعدية بالعاصمة لندن.

An individual has been diagnosed with monkeypox in England. Monkeypox is a rare viral infection that does not spread easily between people.

More information can be found here:https://t.co/DnN8j88MfR

