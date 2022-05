انخفاض متوقع لليرة التركية أمام الدولار وحالة من الاستياء والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت الليرة التركية انخفاضا بنسبة 0.8% مقابل الدولار الأمريكي لتواصل خسائرها وتسجل أدنى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة إلى 15.1620 مقابل الدولار عند الإغلاق، مساء الاثنين، وفقدت العملة أكثر من 12% من قيمتها هذا العام وتراجعت بنسبة 44% عن العام الماضي.

وجاء الانخفاض المتوقع لليرة التركية بعد أيام من إعلان البنك المركزي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 0.75% و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس/ آذار الماضي.

Turkish #Lira weakens past 15 per US dollar – a level not seen since December. Official inflation rate was announced as 70% in April, highest in the last two decades. An independent group of economists though say the real #inflation rate stands at 156,86% https://t.co/1KjxV6b8iL

— Selin Girit (@selingirit) May 10, 2022