أوكرانيا.. تصاعد المعارك في أوديسا وبايدن يسرع نقل مزيد من الأسلحة لكييف (فيديو)

تصاعدت العمليات العسكرية، الثلاثاء، في مختلف أنحاء أوكرانيا حيث شهدت المناطق الشرقية والجنوبية المزيد من المواجهات بينما تتسارع وتيرة إرسال الأسلحة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا.

وتعرضت مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا لقصف صاروخي وسمع دوي عدة انفجارات كبيرة هزت أرجاء المدينة.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين عقب سقوط 7 صواريخ على مركز تجاري ومستودع.

واضطر رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال للاحتماء أثناء زيارة مفاجئة له إلى المدينة الجنوبية.

واستنكر ميشال الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالات الأنباء “أنتم لستم وحدكم، الاتحاد الأوربي إلى جانبكم” مؤكدا على أن “العدوان الروسي” لن ينال من روح الحرية لدى الشعب الأوكراني.

من جانبها، كشفت هيئة الأركان الأوكرانية، صباح الثلاثاء، أن القوات الروسية تستعد لعمليات هجومية في منطقتَي ليمان وسيفيرودونيتسك الواقعتين في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأوضحت أن عمليات القصف المدفعي والغارات الجوية تتواصل على مصنع آزوف ستال في مدينة ماريوبول في محاولة للاستيلاء عليه.

بدوره، قال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي إن “المعارك كثيفة جدًا وتركز حول روبيجني وبيلوغوريفكا”.

وفي السياق، شهدت لوغانسك قتالا شرسا حيث تسعى القوات الروسية والمقاتلون الانفصاليون إلى محاصرة القوات الحكومية فيها.

وحذر الجيش الأوكراني بأن روسيا قد تستهدف قطاع الصناعات الكيماوية في البلاد وذلك عقب استهداف روسيا لمستودعات نفط ومواقع صناعية أخرى.

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الإثنين، قانونا لتسريع إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا داعيا الدول الأوربية إلى الوحدة لدعم أوكرانيا عسكريا في مواجهة روسيا.

ويعد هذا القانون آلية لجأ إليها الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت عام 1941 لمساعدة أوربا في مقاومة الزعيم النازي أدولف هتلر، ومن شأنه منح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لدعم الحرب في أوربا.

وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية في ولاية ماريلاند “أنا مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه بإمكانه تفكيك حلف شمال الأطلسي وتحطيم الاتحاد الأوربي”.

وانتقد بايدن نظيره الروسي لمحاولته غزو أوكرانيا معبرا عن قلقه لأن بوتين قد لا يستطع إيجاد طريقة للخروج من الحرب المستمرة.

ورحبّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتبني هذا القانون وقال إنه يشكل “مرحلة تاريخية”.

وكتب على تويتر”أنا مقتنع بأننا سنربح معًا من جديد. وسندافع عن الديمقراطية في أوكرانيا وفي أوربا، كما حدث منذ 77 عاما”.

