الاتحاد الأوربي يتعهد بتقديم مليار يورو إضافي للاجئين السوريين (فيديو)

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، تعهد الاتحاد بتخصيص مليار يورو إضافي للاجئين السوريين خلال عام 2022، ليصل إجمالي المبلغ السنوي إلى 1.5 مليار يورو.

وقال بوريل في كلمة أمام مؤتمر بروكسل السادس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) اليوم الثلاثاء إن 90% من شعب سوريا يعيشون في فقر، وإن نحو 60% منهم يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

وحذر من أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ضاعفت من محنة السوريين المنكوبين والذين يعانون من الفقر، وحث المشاركين على زيادة مساعدات السوريين.

وأكد أن الحرب الروسية ستزيد أسعار الغذاء والطاقة وسيصبح الوضع في سوريا أسوأ، وأشار أيضا إلى أن دول الاتحاد ستقدم 1.56 مليار يورو (1.65 مليار دولار) العام المقبل.

ملتقطات من اجتماع وزراء الخارجية خلال مئتمر بروكسل السادس:''دعم مستقبل #سوريا والمنطقة''.#SyriaConf22 pic.twitter.com/4kfNdmKhFC — EU in Syria (@EUinSyria) May 10, 2022

ودعا في افتتاح مؤتمر الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى تعزيز المساعدات لسوريا باعتبارها دولة مزقتها حرب أهلية استمرت أكثر من عقد.

وأشار إلى ثقل العبء الذي تتحملّه تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق لكونها دول تستضيف لاجئين سوريين، معربا عن أمله عودة طوعية ودائمة وآمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضح في كلمته أن الاتحاد الأوربي كان قد خصص في وقت سابق 560 مليون يورو للاجئين السوريين خلال عام 2022، وكشف أن الاتحاد تعهد بتخصيص مليار يورو إضافي.

اختتام اليوم الأول من مؤتمر بروكسل السادس تحت عنوان "دعم مستقبل #سوريا والمنطقة".#SyriaConf2022 pic.twitter.com/kLPDcLQOZX — EU in Syria (@EUinSyria) May 9, 2022

وشدد على أن المناطق السورية المحاذية لتركيا تكتسب أولوية من ناحية تقديم المساعدات لها، وقال “أوكرانيا تتصدر الصحف حاليًّا، لكن علينا ألا نتخلّى عن سوريا”.

وتعهد بوريل بأن يواصل الاتحاد الأوربي عقوباته لحكومة بشار الأسد، وشدد على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات حتى يصبح اللاجئون السوريون آمنين في العودة إلى ديارهم.

وأعلنت النرويج -وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوربي- أمس أنها ستقدم 1.5 مليار كرونر (156 مليون دولار) هذا العام 2022 لمساعدة السوريين ومواطني الدول المجاورة لهم.