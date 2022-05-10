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الاتحاد الأوربي يتعهد بتقديم مليار يورو إضافي للاجئين السوريين (فيديو)

10/5/2022-|آخر تحديث: 10/5/202205:12 PM (مكة المكرمة)

أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، تعهد الاتحاد بتخصيص مليار يورو إضافي للاجئين السوريين خلال عام 2022، ليصل إجمالي المبلغ السنوي إلى 1.5 مليار يورو.

وقال بوريل في كلمة أمام مؤتمر بروكسل السادس حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) اليوم الثلاثاء إن 90% من شعب سوريا يعيشون في فقر، وإن نحو 60% منهم يفتقرون إلى الأمن الغذائي.

وحذر من أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ضاعفت من محنة السوريين المنكوبين والذين يعانون من الفقر، وحث المشاركين على زيادة مساعدات السوريين.

وأكد أن الحرب الروسية ستزيد أسعار الغذاء والطاقة وسيصبح الوضع في سوريا أسوأ، وأشار أيضا إلى أن دول الاتحاد ستقدم 1.56 مليار يورو (1.65 مليار دولار) العام المقبل.

ودعا في افتتاح مؤتمر الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى تعزيز المساعدات لسوريا باعتبارها دولة مزقتها حرب أهلية استمرت أكثر من عقد.

وأشار إلى ثقل العبء الذي تتحملّه تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق لكونها دول تستضيف لاجئين سوريين، معربا عن أمله عودة طوعية ودائمة وآمنة وكريمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وأوضح في كلمته أن الاتحاد الأوربي كان قد خصص في وقت سابق 560 مليون يورو للاجئين السوريين خلال عام 2022، وكشف أن الاتحاد تعهد بتخصيص مليار يورو إضافي.

وشدد على أن المناطق السورية المحاذية لتركيا تكتسب أولوية من ناحية تقديم المساعدات لها، وقال “أوكرانيا تتصدر الصحف حاليًّا، لكن علينا ألا نتخلّى عن سوريا”.

وتعهد بوريل بأن يواصل الاتحاد الأوربي عقوباته لحكومة بشار الأسد، وشدد على أنه لا يمكن تطبيع العلاقات حتى يصبح اللاجئون السوريون آمنين في العودة إلى ديارهم.

وأعلنت النرويج -وهي ليست عضوا في الاتحاد الأوربي- أمس أنها ستقدم 1.5 مليار كرونر (156 مليون دولار) هذا العام 2022 لمساعدة السوريين ومواطني الدول المجاورة لهم.

المصدر : الأناضول