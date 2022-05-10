غضب في مصر بعد احتفال لإسرائيليين شرقي سيناء رفعوا خلاله علم دولة الاحتلال (فيديو)

سادت حالة من الغضب بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد نشر محتفلين إسرائيليين في مدينة نوبيع شرقي سيناء مقاطع فيديو وصورًا تُظهر رفع العلم الإسرائيلي أثناء حفل موسيقي.

وكان ناشطون إسرائيليون قد نشروا مقاطع مصورة من الحفل الصاخب أظهرت العديد منهم وهم يرقصون ويغنون.

ويظهر في أحد المقاطع جانب من العلم الإسرائيلي وصور تُظهره كاملًا قبل حذفها.

وقال مغردون إن الحفل -الذي يأتي بالتزامن مع سقوط 11 قتيلًا بصفوف الجيش المصري في هجوم لمسلحين تابعين لتنظيم الدولة في سيناء- مفارقة تستحق التأمل.

بينما دعا آخرون السلطات المصرية إلى التحقيق في واقعة رفع العلم الإسرائيلي على أرض مصرية كانت تُعد رمزًا للانتصار على الاحتلال الإسرائيلي.

كارثة!

علم الاحتلال الاسرائيلي يُرفع على أرض مصر في سيناء !! قام مجموعة من الصهاينة برفع علم الاحتلال على أرض مصر في سيناء المحررة أثناء مهرجان Hashmaliko الاسرائيلي المقام في نويبع في منتجع Dana Beach Camp، وبهذا يرسلون لنا رسالة أنهم موجودين على أرضنا غصباً عنا يرفعون أعلامهم pic.twitter.com/dKbh3KOZyc — BDSEgypt (@BdsEgypt) May 9, 2022

انا مش عارف هل وزارة السياحه بتعاند فينا ولا اي؟ https://t.co/vetZ13t3IJ — عبدالله (@Abdallah_elmh) May 9, 2022

وفي سياق متصل، أفاد موقع (N12) الإسرائيلي بأن السلطات المصرية اعتقلت عددًا من الإسرائيليين الذين كانوا يقضون عطلتهم في شبه جزيرة سيناء، بعد رفعهم العلم الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن الإسرائيليين مكثوا في السجن يومين، تلقوا خلالها مساعدة من السفارة الإسرائيلية ووزارة الخارجية حتى إطلاق سراحهم وعودتهم إلى إسرائيل.

مستوطنون إسرائيليون يرفعون علم كيان الاحتلال ويلوحون به في قلب سيناء، خلال حضورهم مهرجانًا موسيقيًا إسرائيليًا استمر لمدة 3 أيام في منتجع "Dana Beach Camp" في نويبع جنوب سيناء. pic.twitter.com/iZGom0z6z3 — مقاطعة (@Boycott4Pal) May 9, 2022

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل في مصر قد دعت، الشهر الماضي، إلى مقاطعة فندق “توليب” التابع للقوات المسلحة لضيافته حفلًا من تنظيم شركة إسرائيلية يومي 17 و20 أبريل/نيسان على أرض سيناء، وتحديدًا في طابا ونويبع.

‎وقالت حركة المقاطعة في بيان “ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع”.

يحدث الآن على أرض #سيناء

رفع علم الإحتلال في مهرجان Hashmaliko على تراب سيناء pic.twitter.com/xj6JsX8FWf — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) May 5, 2022

واضافت أن منظمي الحفلات “يتعاملون وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لمصر والمصريين، واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا”.

وأكدت أن السلطات المصرية وافقت على إقامة المهرجان، مشيرة إلى مرافقة منظميه شركة أمنية إسرائيلية سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء.